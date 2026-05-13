Tickets für Prelistening des neuen Stones-Albums gewinnen

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Nur noch wenige Tage, dann erscheint mit „Foreign Tongues“ die lang ersehnte neue Platte der Rolling Stones. Wie „Hackney Diamonds“ wurde sie erneut von Andrew Watt produziert und enthält einige Überraschungen – darunter eine Kooperation mit Paul McCartney und Robert Smith.

Wer den Release kaum abwarten kann, hat am 09. Juli in Berlin, München, Hamburg und Köln die Chance dazu, noch vor allen anderen die neuen Stones-Songs zu hören (also nicht nur „Rough And Twisted“ und „In The Stars“, die ersten Singles daraus).

Berlin – Dussmann – Das Kulturkaufhaus (21 Uhr)

Hamburg – MediaMarkt Mönckebergstraße (21 Uhr)

Köln – Saturn Hansaring/Hohe Straße (21 Uhr)

München – Optimal Records (19 und 21 Uhr)

Für das Event gibt es Tickets zu kaufen. Die sind schon jetzt reichlich begehrt. Leser:innen von ROLLING STONE haben aber Glück. Wir verlosen Karten für jede der Prelistening-Sessions.

Einfach an gewinnen@rollingstone.de mit dem Betreff „Rolling Stones Prelistening mailen und folgende Infos hinzufügen: Vorname, Nachname, Adresse und bevorzugte Stadt.

Kommen die Rolling Stones noch auf Tour?

Weil es auch weiterhin viele unserer Leser:innen beschäftigt: Wie sieht es aus mit einer Tour der Rolling Stones? Immerhin war ja zuletzt bereits eine angekündigt, dann wurde sie aber wieder gestrichen.

Das Thema Live-Auftritte kam zuletzt bei der offiziellen Vorstellung von „Foreign Tounges“ mit Comedian Conan O’Brien mit keinem Wort zur Sprache. In den USA bewarben die einzelnen Mitglieder das neue Material in den Talkshows jeweils einzeln. Einen gemeinsamen Auftritt gab es nicht.

Der Grund für den Konzert-Verzicht könnte Keith Richards sein. Der Gitarrist, der inzwischen 82 Jahre alt ist, leidet seit Jahren an Arthritis. Richards hat öffentlich erklärt, dass ihn die Erkrankung zu Anpassungen seines Gitarrenspiels zwinge. Zwar trat er im vergangenen Monat bei den Soho Sessions in New York für ein kurzes Set auf, doch eine mehrwöchige Tour durch mehrere Länder stellt eine deutlich höhere körperliche Belastung dar als einzelne Auftritte.

Ein nicht namentlich genannter US-Musikkritiker sagte der britischen „Sun“ bereits im letzten Jahr, Richards habe bei internen Gesprächen erklärt, er könne sich nicht zu einer viermonatigen Stadiontour verpflichten. Ein weiterer, ebenfalls anonymer Sprecher erklärte, die Band habe bereits versucht, früher im Jahr zu touren, dies jedoch ebenfalls nicht realisieren können.