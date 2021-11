Rolling Stones von Verschwörungstheorie von QAnon betroffen

British singer Mick Jagger performs during the Rolling Stones "No Filter" 2021 North American tour at The Dome at America's Center stadium on September 26, 2021 in St. Louis, Missouri. (Photo by Kamil Krzaczynski / AFP) (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI/AFP via Getty Images)

Die amerikanische Verschwörungs-Sekte QAnon ist bekannt für abgedrehte Geschichten. In ihrem aktuellen Schwurbel-Kult spielen auch die Rolling Stones eine Rolle. Oder besser gesagt: ein Stones-Konzert der aktuellen US-Tourserie „No Filter“.

Die Saga geht so:

Im texanischen Dallas trafen sich in dieser Woche hunderte QAnon-Anhänger am Dailey Plaza, um einer Ansprache von JF Kennedy Junior zu lauschen. Wohlwissend (oder auch nicht…), dass der Sohn des in Dallas ermordeten US-Präsidenten vor 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Gemäß einer exklusiven Eingebung sollte – der in der QAnon-Wirklichkeit untergetauchte – Kennedy Junior gemeinsam mit Donald Trump ein politisches Team bilden.

„Erschreckenderweise konnte JFK Jr. gestern Nachmittag aufgrund eines chronischen Not-Alive-Vorfalls nicht vor Ort erscheinen“, meldete „Night-Show“-Moderator Stephen Colbert diese Aktion in seiner TV-Kolumne „Q Files – The Lies Are Way Out There“. Doch das QAnon-Publikum verlor die Hoffnung nicht, da Gerüchte aufkamen, dass JFK Jr. an diesem Abend stattdessen beim Dallas-Konzert der Rolling Stones auftreten würde. Was Colbert wiederum mit einer Montage aus Stones-Textzeilen im Sinne von „You can’t always get what you want!“ würzte.

Als letztlich einige hartgesottene QAnon-Jünger die Story aufbrachten, dass Stones-Gitarrist Keith Richards tatsächlich Präsident John F. Kennedy wäre, lachte Colbert laut auf. „Okay, voll irre: Präsident Kennedy wäre heute 104 Jahre alt. Doch Keith Richards ist eindeutig viel älter!“

Mick Jagger verfolgte in Dallas derweil auch ein ernstes Anliegen: Er besuchte vor dem Konzert das African American Museum, auch, um eine Neubewertung des Stones-Hits „Brown Sugar“ vorzunehmen.