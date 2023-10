Die Rolling Stones im Video-Interview: Alles, was man über „Hackney Diamonds“ wissen muss

Für Fans der Rolling Stones waren es die schönsten Wochen seit sehr langer Zeit. Die Anzeige einer vermeintlichen Glaserei im Londoner Stadtteilblatt „Hackney Gazette“, die ersten Videoschnipsel in den sozialen Medien, eine mustergültige virale Kampagne, die schließlich in der Pressekonferenz von London ihren Höhepunkt fand, moderiert von Jimmy Fallon: Es gibt nun also tatsächlich ein neues Stones-Studioalbum mit eigenen Songs. Es ist das erste seit 18 Jahren und heißt bekanntlich „Hackney Diamonds“.

Wir haben Anfang September einige magische Tage in London verbracht, uns auf eine Spurensuche in die Geburtsstadt von Keith Richards und Mick Jagger, Dartford begeben, wir haben Jagger und Jimmy Fallon bei einem Ale in dem Pub The Old Ship Hackney überrascht, am nächsten Tag die Ankunft der Rolling Stones hinter dem Hackney Empire beobachtet und an der inzwischen längst berühmten Pressekonferenz teilgenommen.

Das Beste stand indes noch aus: Am Tag nach diesem Ereignis haben wir Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood zu einem der wenigen Interviews zu „Hackney Diamonds“ getroffen. Die gemeinsame Geschichte der Band The Rolling Stones und des nahezu namensgleichen Magazins hat eine lange Tradition, das gilt auch für die deutsche Ausgabe: „I love German ROLLING STONE“, sagte Ronnie Wood am Rand des Interviews, Keith Richards begrüßte den Reporter mit den Worten: „Immer wenn ich eine neue Platte mache, treffen wir uns.“

In der am 26. Oktober erscheinenden November-Ausgabe des deutschen ROLLING STONE finden die Interviews mit den verbliebenen Stones nun ihren Niederschlag. Es ist eine der längsten Geschichten zu einem neuen Stones-Album in der Geschichte des Magazins geworden, sie reicht von Dartford über London bis nach Los Angeles und auf die Bahamas, von damals bis heute, von Paul McCartney bis Lady Gaga.

Und weil die Rolling Stones für den ROLLING STONE eine besondere Band sind, wollen wir den Appetit auf das Heft schon jetzt mit einem besonderen Video anregen: Das Gespräch unseres Reporters Torsten Groß mit den Rolling Stones in London wurde professionell gefilmt. So entstand eine Minidokumentation der Hintergründe des neuen Albums, die die Heftgeschichte kongenial anbahnt und begleitet. Viel Freude beim Ansehen!