Rolling Stones live in Southampton: Fotos, Setlist, Videos

Tanzen zu Bob Marley oder lieber relaxen zu Duke Ellington? Die Rolling Stones verraten, wie sie die Minuten vor Konzertbeginn verbringen.

Dass Mick Jagger schon bei den Proben zur „No Filter“-Tour wie irre tanzte, haben wir unlängst wieder in einem Video gesehen. Aber was machen er, Keith Richards und Charlie Watts in den wichtigen Minuten vor Beginn ihrer Konzerte? Zwei der Stones verrieten ihre Rituale vor Showbeginn. Im Gespräch mit „AP“ sagte Jagger: „Backstage geht es mir ums Entspannen. Mein Gefühl geht in Richtung 'Ahh!'. Dann sollen bitte alle für eine Minute raus aus dem Raum. Ich komme dann runter und singe.“ „Ich bewege mich zu den Klängen Bob Marleys“, erzählt der 74-Jährige weiter. „Das ist mein 'Dance warm-up'“. Drummer Charlie…