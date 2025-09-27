Paul McCartney eröffnet Tour mit „Help!“-Version wie seit 1965 (!) nicht

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

Paul McCartney eröffnete am Freitagabend seine Nordamerika-Tour 2025 mit einem kurzfristig angesetzten Warm-up-Konzert im Santa Barbara Bowl in Kalifornien. Den Abend eröffnete er mit einer Sensation: Er spielte den Beatles-Klassiker „Help!“ erstmals seit 1965 wieder vollständig live.

McCartney bricht mit Tradition

Die kleine Arena fasst nur 4.562 Zuschauer, ein Viertel der Größe der Hallen, die er im Laufe der Tour bespielt. Das Konzert war innerhalb weniger Minuten ausverkauft, Handys mussten in Yondr-Taschen verstaut werden, weshalb bisher kein vollständiges Videomaterial von „Help!“ online aufgetaucht ist. Ein Fan filmte immerhin 30 Sekunden beim Soundcheck.

Zuletzt hatte McCartney 1989/90 während seiner „Flowers in the Dirt“-Tour ein 50-Sekunden-Medley mit „Help!“ gespielt, gemeinsam mit „Strawberry Fields Forever“ und „Give Peace a Chance“. Die letzte vollständige Aufführung datiert auf den 12. Dezember 1965, als die Beatles im Capitol Theater in Cardiff spielten.

Das Comeback ist bemerkenswert, weil McCartney für gewöhnlich Beatles-Songs meidet, die hauptsächlich von John Lennon stammen. Lennon selbst sagte 1980 im „Playboy“-Interview über „Help!“: „Als das Lied 1965 herauskam, habe ich in Wahrheit um Hilfe geschrien … Ich war fett und deprimiert und habe wirklich um Hilfe gebettelt.“

Klassiker im Set und virtuelles Lennon-Duett

Neben „Help!“ überraschte McCartney das Publikum nicht mit weiteren Raritäten, lieferte aber ein Set voller Klassiker. Gespielt wurden Beatles-Songs wie „Getting Better“, „Lady Madonna“, „Hey Jude“ und „Helter Skelter“, Wings-Hits wie „Jet“, „Live and Let Die“ und „Let Me Roll It“ sowie Solostücke wie „My Valentine“, „Coming Up“ und „Nineteen Hundred and Eighty-Five“.

Außerdem performte er das „neue“ Beatles-Stück „Now and Then“ und präsentierte erneut das virtuelle Duett mit John Lennon bei „I’ve Got a Feeling“, unterstützt durch Filmaufnahmen vom berühmten Rooftop-Konzert 1969.

Die Tour geht am Montag in der Acrisure Arena in Thousand Palms, Kalifornien, weiter. Sollte „Help!“ auf der Setlist bleiben, dürfte bald umfassenderes Videomaterial im Netz auftauchen.