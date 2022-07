Rolling Stones live in Wien: Tickets, Anfahrt, Wetter

Seit 60 Jahren begeistern die Rolling Stones – und spielen nun zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder in Österreich. Im Zuge ihrer „Sixty-Tour“ treten sie am Freitagabend (15. Juli) im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf.

Die Stadiontore öffnen um 17 Uhr, voraussichtlich um 18.30 Uhr werden die Lokalmatadoren Bilderbuch den Abend eröffnen. Kurz danach sollen dann die Stones auftreten. Bei uns gibt es alle Infos zum Konzert im Überblick.

Tickets

Es gibt noch vereinzelt Karten. Vom normalen Stehplatz-Ticket um 139 Euro bis zum VIP-Ticket für fast 600 Euro– hier sind die Tickets. Laut österreichischen Medien werden bis zu 56.000 Fans im Wiener Ernst-Happel-Stadion erwartet.

Anfahrt

Der Veranstalter empfiehlt unbedingt die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Das Ernst-Happel-Stadion könnt ihr so ganz bequem erreichen. Am besten nutzt ihr die U-Bahnlinie U2, die bringt euch direkt zum Konzert. Einfach bei der Haltestelle Stadion aussteigen. Wer lieber zu Fuß geht, kann auch die U3 bis zur Station Schlachthausgasse nehmen. Danach steht ein Spaziergang von 30 Minuten an.

Als Alternative ist auch die Buslinie 77A möglich. Auch hier einfach bis zur Station Stadion fahren.

Wetter

In Wien wird es warm, aber wolkig. Die Sonne zeigt sich vermutlich nur vereinzelt, dabei kann auch kühlere Luft in die Stadt ziehen. Es bleibt für die Konzertbesucher*innen aber angenehm warm mit einem Höchstwert von 28 Grad.