Rolling Stones veröffentlichen sechsten Teil der „From The Vault“-Filmreihe

Vor zweieinhalb Jahren spielten die Rolling Stones direkt vor der „Zip Code“-Stadientour durch Nordamerika ein Konzert in vertrauter Atmosphäre: Im historischen Fonda Theatre in Hollywood performte die Band im Mai 2015 anlässlich des Reissue ihres neunten Studioalbums „Sticky Fingers“ die Platte live am Stück. Das 1971 erschienene Album ist das erste, das die Band unter ihrem eigenen Label „Rolling Stone Records“ veröffentlichte und gilt als eines der besten Werke der Briten.

Die intime Show wurde im Rahmen der “From The Vault“-Reihe aufgenommen und erscheint am 29. September auf DVD, BluRay, als CD- und 3LP-Version und Box-Set. Neben den Live-Mitschnitten enthält der Film Interviews mit den Mitgliedern und Bonusmaterial aus anderen Konzerten.

Die „From The Vault“-Serie veröffentlichte bereits sechs Konzertmitschnitte von der legendären kostenlosen Show im Londoner Hyde Park 1969, über den ersten Live-Auftritt in Tokyo 1990, bis hin zum gegenwartsnahen Konzert im Fonda Theatre.

TRACKLISTING:

DVD: 1) Start Me Up 2) Sway 3) Dead Flowers 4) Wild Horses 5) Sister Morphine 6) You Gotta Move 7) Bitch 8) Can’t You Hear Me Knocking 9) I Got The Blues 10) Moonlight Mile 11) Brown Sugar 12) Rock Me Baby 13) Jumpin’ Jack Flash

CD: 1) Start Me Up 2) When The Whip Comes Down 3) All Down The Line 4) Sway 5) Dead Flowers 6) Wild Horses 7) Sister Morphine 8) You Gotta Move 9) Bitch 10) Can’t You Hear Me Knocking 11) I Got The Blues 12) Moonlight Mile 13) Brown Sugar 14) Rock Me Baby 15) Jumpin’ Jack Flash 16) I Can’t Turn You Loose

3LP

Side A: 1) Start Me Up 2) When The Whip Comes Down 3) All Down The Line

Side B: 1) Sway 2) Dead Flowers 3) Wild Horses

Side C: 1) Sister Morphine 2) You Gotta Move 3) Bitch

Side D: 1) Can’t You Hear Me Knocking 2) I Got The Blues

Side E: 1) Moonlight Mile 2) Brown Sugar Side F: 1) Rock Me Baby 2) Jumpin’ Jack Flash 3) I Can’t Turn You Loose