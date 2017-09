Rolling Stones in Zürich: Fotos, Setlist, Videos des Spektakels

Die Rolling Stones haben während ihres einzigen Schweiz-Auftritts das Züricher Publikum begeistert. Für die Band sichtbar ein Vergnügen, machen sie doch schon seit 50 Jahren immer mal wieder Halt in der Alpenrepublik.

Hier zeigt der 74-jährige Jagger, wie man alle jüngeren Tänzer in die Tonne tritt.

Neben vielen Klassikern von „Sympathy For The Devil“ (das seit dem Konzert in Hamburg als Opener der Tour fungiert) bis hin zu „Brown Sugar“ war wohl alles dabei, was sich die meisten, zum Teil auch prominenten Besucher erhofft hatten. Mick Jagger überließ – wie schon zuvor bei anderen Gigs – Keith Richards bei den Liedern „Happy“ und „Slipping Away“ das Mikro.

Kleines Schmankerl: Die Stones coverten zum ersten Mal auf der Tour „Hate To See You Go“ von Little Walter und dazu gab es auch „Like A Rolling Stone“ von Bob Dylan zu hören. Ein erfüllter Fanwunsch. Dabei ging ein Raunen durch das Stadionrund.

>> Hier geht es übrigens zum München-Bericht: Fotos, Setlist, Videos aus dem Olympiastadion.

Setlist

1. Sympathy for the Devil

2. It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

3. Tumbling Dice

4. Hate to See You Go (Little-Walter-Cover)

5. Ride ‘Em on Down (Jimmy-Reed-Cover)

6. Dancing With Mr. D

7. Like a Rolling Stone (Bob-Dylan-Cover)

8. You Can’t Always Get What You Want

9. Paint It Black

10. Honky Tonk Women

11. Happy

12. Slipping Away

13. Midnight Rambler

14. Miss You

15. Street Fighting Man

16. Start Me Up

17. Brown Sugar

18. (I Can’t Get No) Satisfaction

Zugabe:

19. Gimme Shelter

20. Jumpin’ Jack Flash

Fotos

Old but gold – Rolling Stones Konzert ✔😎 #zürich #letzigrund #älteralsdiepolizeierlaubt Ein Beitrag geteilt von Jakob Knieper (@jakob_knieper) am 20. Sep 2017 um 15:37 Uhr

Zurich 20|09|17 The Rolling Stones Ein Beitrag geteilt von s.guarino (@s.guarino_) am 21. Sep 2017 um 1:35 Uhr

#rollingstones#concert#live#zurich#switzerland#letzigrund#stadion#2017#mickjagger#band#music#awesome#lightshow#show#keithrichards#greatevening Ein von @kerstin_200 geteilter Beitrag am 21. Sep 2017 um 1:05 Uhr

😛 Ein Beitrag geteilt von Ale Pio (@zitoalessandro) am 21. Sep 2017 um 1:02 Uhr

#rollingstones #rockstars #legends #live #nofiltertour #letzigrund #zurich #supergsi Ein Beitrag geteilt von dont follow me I’m lost too (@c.a.r.m.e.n.c.a.r.m.e.n) am 21. Sep 2017 um 0:38 Uhr

Videos

Like A Rolling Stone

Jumpin’ Jack Flash

Gimme Shelter

Street Fighting Man

Hate To See You Go