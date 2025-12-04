Exklusiv: Ronnie Wood feiert 50. Jubiläum bei den Rolling Stones, indem er sie malt

Die Rolling Stones legten im vergangenen Jahr eine Pause von der Straße ein, um mit Produzent Andrew Watt an einem Nachfolger zu „Hackney Diamonds“ von 2023 zu arbeiten und die umfangreiche Wiederveröffentlichung ihres 1976er-Albums „Black and Blue“ zu betreuen. Die Auszeit fiel zufällig mit Ronnie Woods 50. Jubiläum als offizieller Stone zusammen. Um den Anlass zu würdigen, schuf Wood Porträts der Bandmitglieder, einschließlich des verstorbenen Charlie Watts, die er Paint It Black“-Serie nennt. Limitierte Drucke sind auf Woods Website erhältlich, und in der Redhouse Originals Gallery in Harrogate, England, können sie persönlich betrachtet werden.

Wood schafft seit seiner frühen Kindheit visuelle Kunst, noch bevor er überhaupt eine Gitarre in die Hand nahm. „Für mich gehören meine Liebe zur Musik und zur Kunst zusammen und treiben einander an“, sagt Wood zu ROLLING STONE (im Artikel der amerikanischen Kollegen sehen Sie auch die Gemälde Woods). „Wenn ich auf der Bühne Gitarre spiele und die Augen schließe, stelle ich mir neue Gemälde vor. Wenn ich male, male ich zur Musik.“

Im Laufe der Jahre hat er üppige visuelle Landschaften ebenso geschaffen wie Porträts von Ikonen wie Fats Domino, Ray Charles, Frank Sinatra, Elvis Presley und John Lydon. Doch ein großer Teil seiner Arbeit konzentriert sich auf seine Bandkollegen der Stones. Er erschafft Farbvisualisierungen aller ihrer Setlists (hier erhältlich) und hat Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und sich selbst auf unzählige Arten gezeichnet.

„Out of Control“

Die neuen Werke der „Paint It Black“-Serie entstanden aus dem Gedächtnis. „Ich wollte die Energie von Mick, Keith, mir, unserem verstorbenen Freund Charlie und den Tausenden von Liveshows einfangen, die wir gemeinsam spielen durften“, sagt er. „Und ich wollte, dass die Fans sehen, was ich sehe, wenn wir auf der Bühne stehen – Musik und Kunst als Einheit … Ich hoffe, dass die Stones-Fans die Musik fühlen können, wenn sie diese Gemälde ansehen.“

„Tight Section“

Das Gemälde von Watts zu schaffen, sei emotional überwältigend gewesen, fügt er hinzu. „Ich war wie gelähmt, als wir Charlie verloren“, sagt Wood. „Er war das Herz der Stones. Er bedeutete uns allen so viel, und ich hätte der gemeinsamen Reise der Band in diesen Porträts nicht gerecht werden können, ohne ihn zu malen. Das letzte Mal, dass ich Charlie sah, schauten wir Pferderennen im Fernsehen, und es war genau wie immer. Er war im selben Londoner Krankenzimmer untergebracht, in dem ich ein Jahr zuvor gewesen war. Wir nennen es die Stones-Suite. Eine Sache, die ich nie vergessen werde, ist, dass Charlie uns sagte, wir sollten weiter touren, weil er nicht wollte, dass unsere Crew arbeitslos wird. Er ließ uns sogar wissen, dass er wollte, dass Steve Jordan für ihn die Fahne trägt. Charlie war der Beste, und es war eine totale Freude, mit ihm zu spielen.“

„Doctor“

Ihre gemeinsame Geschichte reicht bis ins Jahr 1975 zurück, als Wood sich gegen starke Konkurrenz durchsetzte, um neuer Gitarrist der Stones zu werden, nachdem er Zeit in Bands wie Faces und der Jeff Beck Group verbracht hatte. „Es ist kaum zu glauben, dass ich seit 50 Jahren ein Rolling Stone bin“, sagt er. „Was für eine Freude. Ich war bereits sehr zufrieden mit den Bands, in denen ich vor ’75 spielte. Aber zu den Stones zu stoßen – das fühlte sich wie nach Hause kommen an. Ich freue mich noch immer darüber, ein Stone zu sein, und es hält mich aus Schwierigkeiten raus – manchmal.“

Sie haben noch keine offiziellen Pläne für 2026 vorgestellt, aber sie schrieben fast 30 Songs für „„Hackney Diamonds“ und verwendeten nur 12 auf dem Album. Sie verbrachten dieses Jahr Zeit mit Watt, um an einem neuen Projekt zu arbeiten. „Ich habe es schon gesagt, aber es ist, als würde man für Batman arbeiten“, sagte Watt im September zu ROLLING STONE. „Wenn die Zunge in der Luft ist, geht man einfach … Ich kann sagen, dass wir zusammen aufgenommen haben, aber das ist alles, was ich sagen kann.“

„Connection“

Gerüchte über eine Tour durch europäische Stadien im Sommer 2026 kursieren. Falls das passiert, wird Wood ganz sicher dabei sein. Es wird sein 51. Jahr als Stone, also sollte jeder damit aufhören, ihn den ‚Neuen‘ zu nennen? „Das müssten Sie Mick und Keith fragen“, sagt er. „Es ist so lange Teil meines Lebens, dass ich mir kaum vorstellen kann, etwas anderes zu tun. Also ja, ich fühle mich wie ein Stone.“