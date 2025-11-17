Lavalampe der Rolling Stones: Limitierte Edition … vor Tourneestart?

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Die britische Lampenmarke Mathmos hat gemeinsam mit den Rolling Stones eine streng limitierte Lava-Lamp-Edition entworfen. Nur 1.000 Exemplare werden weltweit verfügbar sein.

Launchdatum ist der 13. November 2025.

Die Kooperation würdigt die parallel verlaufenden Ursprünge beider Marke.: Mathmos begann 1963 mit der Produktion von Lavalampen, im selben Jahr veröffentlichten die Stones ihre ersten Singles.

Design und handwerkliche Details

Das Design der Sonderedition greift „rockige“ Elemente auf. Basis und Kappe bestehen aus rot lackiertem Vinyl mit Platten-Rillen-Gravur, das Glas trägt das ikonische Stones-Logo, und das Kabel erinnert an ein Gitarrenkabel. Verpackt ist die Lampe in einer Box, die an Equipment-Cases aus der Musikbranche angelehnt ist.

Limitierung und Verkaufsstart

Gefertigt und befüllt in Großbritannien, trägt jedes Exemplar eine individuelle Limitnummer. Am Release-Tag waren lediglich 35 Stück direkt im Stones-Store in London erhältlich. Die UVP liegt bei £170 im UK bzw. €200 in Europa. Hier gibt es mehr Infos.

>Die Rolling Stones könnten 2026 für eine neue Europatour zurückkehren – das deutete ihr Pianist Chuck Leavell an.

2024 war die Band zuletzt in Nordamerika unterwegs. Eine anschließend geplante Konzertreihe in Europa wurde jedoch verworfen, da sich die Suche nach geeigneten Veranstaltungsorten, passende Reisemöglichkeiten und bestehende Verpflichtungen Medienberichten zufolge als kompliziert erwiesen.

Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, die Stones könnten Städte wie Paris, Barcelona und Rom ansteuern und zudem vier große Shows im Tottenham Hotspur Stadium in London spielen.

Rolling Stones: Tournee 2026?

Diese Spekulationen scheinen die Band nicht loszulassen. Pianist Chuck Leavell erklärte nun in der Kolumne „Bizarre“ der Zeitung „The Sun“, die Stones könnten bald für mehrere Konzerte nach Europa kommen. Laut dem Blatt, das bei der Präsentation der Neuauflage des 1976 veröffentlichten Albums „Black And Blue“ anwesend war, sagte Leavell: „Sie wollen ihre Rock ’n’ Roll-Schuhe noch nicht an den Nagel hängen. Daran habe ich keinen Zweifel.“

Leavell ergänzte laut „NME“: „Wir haben in den letzten Jahren viel in den USA gemacht, daher denke ich, dass es eher woanders sein wird, und mein Riecher sagt mir: wahrscheinlich Europa.“ Bereits im September hatte Keith Richards’ Sohn Marlon angedeutet, Europa könne die nächste Tourdestination der Stones sein.

Neues Album der Rolling Stones kommt – aber wann?

Leavell bekräftigte außerdem frühere Aussagen von Gitarrist Ronnie Wood und bestätigte, dass ein neues Album der Band „fertig“ sei und 2026 erscheinen soll. „Sie haben Aufnahmen gemacht“, wird Leavell zitiert. „Ich bin mir sicher, dass es bereits neue Musik gibt, und ich bin mir sicher, dass sie großartig ist. Ich bin mir auch sehr sicher, dass die Band auftreten möchte.“

Auch Produzent Andrew Watt hatte bereits erklärt, dass die neue Platte der Rolling Stones bei ihm liegt. Watt produzierte 2023 schon ihr 24. Studioalbum „Hackney Diamonds“, wie „NME“ berichtete. Damals beschrieb er die Zusammenarbeit mit der Band als „wie für Batman zu arbeiten“.