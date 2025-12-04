Rosalía live 2026: Konzerte in Deutschland und der Schweiz

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Rosalía: 6 Gründe, warum „Lux“ das beste Album des ausklingenden Jahres ist

Als Rosalía im vergangenen Monat ihr neues Album „Lux“ ankündigte, beschrieb sie es als „emotionalen Bogen weiblicher Mystik, Transformation und Transzendenz“. Große Worte – und sie hielt sie alle ein.

Das Werk der spanischen Künstlerin, das jetzt erschienen ist, vereint opernhafte Inspirationen, Kooperationen mit dem London Symphony Orchestra und die jahrelang verfeinerte klassische Ausbildung der Sängerin.

ROLLING STONE nannte „Lux“ ein „zeitloses Kunstwerk, das keine andere Popkünstlerin hätte erschaffen können“.

Klassische Wurzeln und vokale Virtuosität

Rosalía zeigt ihr komplettes klassisches Können. Sie ist ausgebildete Flamenco-Sängerin, studierte am renommierten Konservatorium ESMUC in Barcelona, das nur eine Person pro Jahr aufnimmt. Auf „Lux“ ist diese Disziplin in jeder Note zu hören. Sie arbeitet mit dem London Symphony Orchestra, verweist auf Vivaldi und Mozart und ließ sich von Puccinis Tosca inspirieren. Im Stück „Mio Cristo“ wollte sie, wie sie sagte, „eine eigene Arie erschaffen“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sprachliche Weltreise durch 14 Sprachen

In einem Interview mit der „New York Times“ verriet Rosalía, dass sie auf Lux in 14 Sprachen singt. Darunter Spanisch, Katalanisch, Latein, Italienisch, Ukrainisch, Japanisch, Arabisch, Sizilianisch, Mandarin, Hebräisch, Portugiesisch und Französisch. Für die korrekte Aussprache arbeitete sie mit Übersetzern, lehnte aber jede KI-Hilfe ab. Das Ergebnis: eine menschliche, spürbare Sprachkunst, bei der sie mühelos zwischen den Idiomen wechselt.

Abrechnung mit dem Ex

Im Song „La Perla“ rechnet Rosalía gemeinsam mit Yahritza (Yahritza y Su Esencia) gnadenlos mit einem selbstverliebten Ex ab. „Ein nationaler Herzensbrecher“, „ein emotionaler Terrorist“. Die opulenten Streicher untermalen Zeilen über einen Mann, „der Geld ausgibt, das er nicht hat“, und „Treue nicht versteht“. Viele Fans glauben, sie meint ihren Ex-Verlobten Rauw Alejandro. Doch entscheidend ist die emotionale Katharsis.

Pharrell-Track endlich veröffentlicht

Der lange kursierende Pharrell-Williams-Song „De Madrugá“, ursprünglich während El Mal Querer entstanden, hat auf „Lux“ endlich seinen Platz gefunden – mit neuen Lyrics und orchestraler Tiefe. Rosalía fügt sogar eine Zeile auf Ukrainisch ein: „Ich suche keine Rache.“ Das Stück verbindet sich elegant mit der symphonischen Atmosphäre des Albums.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Exklusive Vinyl-Edition mit Bonus-Tracks

Die physische Version von Lux enthält drei zusätzliche Songs. In „Focu ‘Ranni“ singt Rosalía auf Sizilianisch über Freiheit. „Ich werde nie deine Hälfte sein, nie dein Eigentum.“ „Jeanne“ ist eine französisch-spanische Ballade über Selbstzerstörung, während „Novia Robot“ die Perspektive einer imaginären Sexroboterin einnimmt, die in Mandarin und Hebräisch über göttliche Selbstbestimmung singt: „Ich kleide mich für Gott, nicht für dich.“

Über Liebe, Verlust und ein geplatztes Eheversprechen

Nach ihrer öffentlichen Verlobung mit Rauw Alejandro in „Beso“ schien eine Hochzeit sicher. Bis zur plötzlichen Trennung. In „Focu ‘Ranni“ verarbeitet sie die nicht stattgefundene Zeremonie. „Niemand wird Reis in den Himmel werfen, niemand Blumen bringen.“ Sie verweist auf ihr Tattoo mit seinem Namen, bevor sie singt: „Ich gehöre nur mir. Und meiner Freiheit.“