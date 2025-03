Rosenstolz und AnNa R. gaben Kevin Kühnert Selbstbewusstsein

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

The BossHoss, Maite Kelly, Kim Fisher, Conchita Wurst, Jan Josef Liefers und 2Raumwohnung. Sie alle kondolieren auf Instagram zum Tod von AnNa R. Die Todesursache der Ex-Rosenstolz-Sängerin ist noch nicht bekannt gegeben worden. Sie starb mit 55 und hatte für die kommenden Monate einen vollen Terminkalender. Ab April wollte AnNa R. in Koblenz als Gastdozentin arbeiten. Im Oktober auf Tournee gehen.

Die Polizei schließe Medienberichten zufolge Suizid ebenso aus wie Fremdverschulden. Im Netz kursieren wildeste Gerüchte, dass AnNa R. an einem Impfschaden gestorben sei. Sie setzte sich nach Beginn der Corona-Pandemie für eine Covid-Impfung ein. Natürlich sind es vor allem Impfgegner, die dieses Gerücht, für das es keine Bestätigung gibt, streuen.

Auf Instagram hat sich Kevin Kühnert mit einer bewegenden Message zu Wort gemeldet.

Rosenstolz auf Instagram:

„Für einen 16-jährigen schwulen Jugendlichen konnte ein Rosenstolz-Konzert in der Wuhlheide im Sommer 2006 mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl wecken, als tausend Kampagnen es je könnten“, schreibt Kevin Kühnert. „Weil es echt und fühlbar war, wenn AnNa den Refrain von „Lachen“ zum 25. Mal ankurbelte. Ich denke an sie in endloser Dankbarkeit für das, was sie anderen Menschen geschenkt und hinterlassen hat. ❤️“

Kevin Kühnert feierte sein Coming-out im Jahr 2018. Progressive Menschen feiern das, andere begegnen dem 35-Jährigen bis heute mit Hass.

Kühnert ist seit Oktober 2021 direktgewähltes Mitglied im Deutschen Bundestag und war von Dezember 2021 bis Oktober 2024 Generalsekretär der SPD. Am 11. Februar 2025 hielt er seine letzte Rede im 20. Deutschen Bundestag. Bei der Bundestagswahl 2025 kandidierte er aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut.

Einen längeren Beitrag zum Tod von AnNa R. hat auch Dunja Hayali auf Instagram verfasst. Die Journalistin schreibt: „Noch vor 2 Monaten mit Hund zufällig getroffen und darüber geredet, dass sie/ihr im Sommer mit der neuen Platte ins Moma kommt… kann‘s gar nicht glauben 😢 danke für viele schöne Zeilen und Momente 💔“