Nach Tod von AnNa R.: Polizei hat Wohnung bereits abgeriegelt

Am Montag, den 17. März, wurde auf dem Instagram-Kanal von AnNa R. bekannt gegeben, dass die Sängerin und Songwriterin gestorben ist. Die Berlinerin wurde 55 Jahre. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Peter Plate, mit dem sie 1991 das Rockpop-Duo Rosenstolz gründete, ließ auf seinem Account auf Instagram seiner Trauer freien Lauf und schrieb unter anderem: „Wir haben uns immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten! Wir haben so viel gelacht, auch geweint. Wir hielten uns fest und ließen uns los, als es an der Zeit war.“ Nun hat die Polizei die Wohnung der Verstorbenen abgeriegelt.

„Allein zu Hause“

Laut „Bild“ ist „AnNa R. allein zu Hause gestorben, in ihrer Berliner Wohnung. Die Wohnung wurde von der Polizei versiegelt. Zu den näheren Todesumständen ist bislang nichts bekannt.“ Jedoch würde die Polizei nun weiter ermitteln.

Weitere Informationen gibt es momentan noch nicht, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Mehr zu AnNa R. und Rosenstolz

AnNa R. hieß eigentlich Andrea Neuenhofen, geborene Rosenbaum. Sie kam am 25. Dezember 1969 in Ost-Berlin auf die Welt. Zunächst fiel es ihr schwer in der Musikwelt der DDR Fuß zu fassen, weshalb sie eine Ausbildung als Chemielaborantin machte. Parallel dazu war sie aber als Musikalienhändlerin tätig und nahm Gesangsunterricht.

Erst mit Rosenstolz und Peter Plate startete sie ab 1991 richtig durch. Das Duo prägte mit ihrer Mischung aus Chanson, Rock und Pop, gesungen auf Deutsch, Jahrzehnte. Gemeinsam brachten sie zwölf Platten heraus, fünf davon konnten bis an die Chartsspitze klettern. Eine Biografie ihrer Band, „Lieb mich, wenn du kannst, nimm mich, nimm mich ganz“ kam 1998 heraus. 2012 gaben sie eine Pause auf unbestimmte Zeit bekannt.