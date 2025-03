The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

AnNa R., die Stimme der Band Rosenstolz, ist im Alter von 55 Jahren in Berlin verstorben. Die Nachricht wurde auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. Eine Todesursache wurde noch nicht kommuniziert.

Ihr letztes Konzert absolvierte AnNa R. am 20. März vergangenen Jahres in Berlin. Sie trat im Metropol Theater in Bremen auf.

AnNa R ist unerwartet gestorben. Darauf deutet auch ihre Tournee-Planung hin. Ab Oktober wollte sie auf „Mut zur Liebe“-Tournee gehen. 22 Termine. Tourneestart am 16. Oktober in Halle. Abschluss am 23. November in der Berliner Columbiahalle. Worauf ihr Ex-Rosentstolz-Kollege Peter Plate in seinem Instagram-Nachruf auch hinwies: AnNa R sollte Joseph-Breitbach-Poetikdozentin in Koblenz werden.

Im Frühjahr sollte es drei Veranstaltung zum Thema Poetik mit ihr in Koblenz geben

Im Frühjahr sollte es drei Veranstaltung zum Thema Poetik mit ihr in Koblenz geben. AnNa R. fühlte sich geehrt: „Ich freue mich über diese Ehre und auf Koblenz“, wird sie vom SWR zitiert.

Die Begründung für ihr Engagement als Poetikdozentin: Ihre Texte zeichnen sich durch ihre besondere humane Botschaft aus. Die Themen, heißt es weiter, seien sowohl alltagsbezogen als auch politisch. AnNa R. setze sich für menschliche wie kulturelle Vielfalt ein. Due Universität Koblenz schreibt: „Ihre Texte möchten den „Hörer:innen den Rücken stärken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen“.

Am 2. April 2025 sollte es schon losgehen. Die Termine:

2. April, 19 Uhr, Theater Koblenz (Theaterzelt): „Gehör‘ ich hier denn noch dazu?“ Ein gesellschaftlich-lyrisch musikalischer Abend

13. Mai, 19 Uhr, Stadtbibliothek Koblenz (am Zentralplatz): „Ich leb in meinem Haus aus Papier“: Songs als Kunst und die Realität des Musikgeschäfts. AnNa R. im Gespräch mit Stefan Neuhaus und Immanuel Nover

14. Mai, 18 Uhr, Aula der Universität Koblenz (An der Universität 1, Raum D239): Chaos & Symmetrie. Poetikvorlesung

Außerdem hätte AnNa R. in Lehrveranstaltungen mit Studierenden ins Gespräch kommen sollen.

Der Koblenzer Kulturdezernent Ingo Schneider äußerte sich dazu wohlgemut: „In diesem Jahr wollen wir neue Wege einschlagen. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür eine so bekannte und meinungsstarke Künstlerin gewinnen konnten“.

Über den Inhalt der Vorlesung zur Poetikdozentur:

„Die Singer-Songwriterin AnNa R., bekannt durch das international bekannte Musikduo Rosenstolz wird die Joseph-Breitbach-Poetikdozentin des Jahres 2025. Nach ihrer Zeit bei Rosenstolz gründete sie die Band Gleis 8 und war von 2019 bis 2022 Mitglied der Band Silly. Inzwischen ist AnNa R. auch als Solo-Künstlerin erfolgreich unterwegs: Im Jahr 2023 veröffentlichte sie ihr Album König:in, mit dem sie sofort in die Top Ten der deutschen Charts aufstieg.

AnNa R. schreibt viele ihrer Texte selbst oder gemeinsam mit anderen. Die Texte zeichnen sich durch ihre besondere humane Botschaft aus. Die Themen sind sowohl alltagsbezogen als auch politisch – in ihren Songs macht sie auf die Bedeutung der Gleichberechtigung für alle Geschlechter aufmerksam oder gibt Bootsflüchtlingen auf dem Mittelmeer eine Stimme. AnNa R. setzt sich für menschliche wie kulturelle Vielfalt ein, ihre Texte wollen den Hörer:innen den Rücken stärken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Bereits als Teil von Rosenstolz wurde die Sängerin immer wieder für ihr humanitäres Engagement geehrt; so wurde dem Duo 2011, für seinen Kampf gegen AIDS und den Einsatz für die Betroffenen, das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Im Rahmen von ganzOhr 2025 findet die Auftaktveranstaltung der diesjährigen Poetikdozentur als gesellschaftlich-lyrisch musikalischer Abend mit Songs und Texten von AnNa R. statt, gemeinsam moderiert von Kulturdezernent Ingo Schneider und Theaterintendant Markus Dietze. Die mitgebrachte Lyrik wird von den Ensembleschauspieler:innen Jana Gwosdek und Jona Mues gelesen und von der Künstlerin an diesem Abend in Kommentare, Lieder und Geschichten gebettet.“

Eine Veranstaltungsankündigung, die sich nun wie ein Nachruf lesen lassen muss.

Was ist die Poetikdozentur?

Die Poetikdozentur zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich mit ihren lyrischen oder dramatischen Texten für die internationale und interkulturelle Verständigung einsetzen – so wie der in Koblenz geborene Autor Joseph Breitbach es getan hatte. Gefördert wird die Poetikdozentur vom Land Rheinland-Pfalz, dem Freundeskreis der Universität Koblenz, der Stiftung Universität Koblenz, der Koblenzer Kultur Stiftung und dem Theater Koblenz.