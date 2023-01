Rostock: Bronzestatue zum Geburtstag von Till Lindemann gleich wieder gestohlen

Foto: Avalon/PYMCA/Universal Images Gr, Avalon. All rights reserved.

Till Lindemann feiert am Mittwoch (04. Januar) seinen 60. Jubeltag. Um ihn zu ehren, hat Künstler Roxxy Roxx eine Statue des Rammstein-Sängers angefertigt und in Rostock aufgestellt, welche allerdings innerhalb von 24 Stunden verschwunden ist.

(K)eine Statue für Till Lindemann

Der Rostocker stellte sein Kunstwerk vor dem Wohnblock in der Berthold-Brecht-Straße im Ortsteil Evershagen auf, wo Lindemann in seiner Jugend einige Jahre gewohnt hatte. Binnen eines Tages ist die Statue samt Podest verschwunden. Die Polizei ermittelt und sucht aktuell nach Zeug*innen.

Gegenüber der „Ostsee Zeitung“ erklärte der Künstler vor der Straftat: „Das Schönste wäre, wenn sich Rammstein-Fans freuen und dorthin kommen, um ein Stück Torte zu essen oder ein Glas Sekt auf den Geburtstag zu trinken.“ Den Diebstahl kommentierte er gegenüber der „Bild“ kurz darauf mit: „Leider wurde Till bereits gestohlen. Ich hatte damit gerechnet, aber meine Hoffnung war, dass er wenigstens über seinen Geburtstag stehen bleibt.“

Vor zwei Jahren fertigte Roxxy Roxx, der seinen bürgerlichen Namen nicht preisgibt, bereits eine 1,30 Meter große Statue von Marsimato alias Marteria an. Auch dieses Werk, welches er in Rostock aufstellte, wurde allerdings nach wenigen Tagen geklaut. Auf Instagram postete Roxx ein Foto des mittlerweile zweiten verschwundenen Denkmahls samt Geburtstagsgrüßen an den Musiker: „Ein frühzeitiges ‚Happy Birthday‘, Till Lindemann. Ich habe dir eine Statue gemacht.“

So ist das Kunstwerk entstanden

Zu seiner jüngsten Kreation teilte er ein Video mit Einblicken in den Entstehungsprozess der Statue. Ob Till Lindemann von seiner Bronzestatue erfahren hat, ist unklar. „Ich habe keine Reaktion von Till Lindemanns Management bekommen. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Die haben womöglich gar nichts von der Aktion mitbekommen“, bestätigt Roxx der „Bild“. Hier gibt es zehn Fakten über Rammstein.

Rammstein 2023 live

Die Gruppe geht dieses Jahr auf große „Europe Stadium“-Tour und macht dabei in folgenden (ausverkauften) Stadien in Deutschland Halt:

07. und 08. Juni: Olympiastadion, München (ausverkauft)

10. und 11. Juni: Olympiastadion, München (ausverkauft)

15., 16. und 18. Juli: Olympiastadion, Berlin (ausverkauft)



Tickets gibt es noch für Shows in Odense (Dänemark), Lissabon (Portugal), Madrid (Spanien), Chorzów (Polen), Padova (Italien) und Budapest (Ungarn).

Im November ist mit „Adieu“ die jüngste Single samt Musikvideo von Rammstein erschienen. In Fan-Kreisen wird seither gemutmaßt, ob die Formation damit ihr Ende eingeläutet hat. Das Werk gibt es hier zu hören: