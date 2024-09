Till Klabautermann Lindemann wirft wieder Fische auf Fans – nun erstmals in Detroit

Der Mann steht zu seinem Wort: Wer „Fish“ singt, muss auch „Fish“ schmeißen. Das dachte sich wieder mal Till Lindemann. Der Rammstein-Sänger ist derzeit mit seinem Lindemann-Projekt in Amerika auf Tournee. Dort kamen seine Fans in den Genuss von Fisch. Der 61-Jährige schmiss tote Tiere ins Publikum.

Das Ganze ist ein Ritual. Hierzulande und sonst wo schon bekannt. Den Amis vielleicht nicht. Auf Instagram postete Lindemann Fotos von seinem Konzert in Detroit vom Montag (23. September 2024).

Till Lindemann auf Instagram:

Während des Songs „Fish On“, der 2015 auf dem Solo-Debütalbum „Skills In Pills“ erschien, hängt sich der Sänger auf der Bühne stets eine Art Bauchladen um, hackt tote Fische klein und wirft mit diesen um sich. Wie ein Klabautermann auf Acid.

Wer zunächst denkt, dass es sich dabei wahrscheinlich um Attrappen handelt, muss schon bald feststellen, dass Till Lindemann es ernst meint und tatsächlich zerhackstückelten Fisch in die Menge wirft.

Dagegen gab es auch schon Proteste. Die Tierschutzorganisation PETA veröffentlichte 2020 ein Statement:„Wir von PETA haben vollstes Verständnis für Provokationen. Wenn jedoch fühlende Lebewesen dafür leiden und sterben müssen, hat unser Verständnis ganz klar ein Ende. Wir denken, dass Till Lindemann kreativ genug ist, in Zukunft ohne Tierleid eine spektakuläre Bühnenshow zu inszenieren.“ Bislang hat Lindemann sich zu Protesten dieser Art nicht geäußert.

„Fish On“: Er will jede Frau

In „Fish On“ geht es – wie immer recht unsubtil – ums Aufreißen von Frauen. Lindemann als „Fischer“, Frauen als „Fische“. „Catching ladies, my delight / So I go fishing by shiny night / Doesn′t matter black or blond /I throw my worm into the pond“ – und jede Zeile muss sich auf die nächste reimen.

Frauen riechen bei ihm nach Fisch, und sein „Haken“ ist sein … nun, klar. „It smells like fish, I take a sniff / The bait is fresh, my rod is stiff /The hook is big, made from steel /I put some grease upon my reel“.

Die Lindemann-Follower finden das alles natürlich mega, wie auf Instagram nachzuvollziehen: „Will auch wieder mit nem Fisch abgeworfen werden!😪“.

Oder: „Ich sehe Fisch und denke:-Mmmmm!!! Makrele mit Tomaten und grüner italienischer Paprika, gebraten oder eingelegt, und wenn es Eier oder Letten gibt… Wie gut! -. Und natürlich denke ich… Ich denke, er kann mich mehr essen als dem Thema zu geben (s.e.x).“