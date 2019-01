Rule of Three veröffentlichen unter „R3_Records“ exklusive Versionen seltener Underground-Tracks

R3_Records ist das neue Projekt hinter Rule of Three. Die ersten herausgebrachten Stücke sind seltene und besondere Tracks, die der Geschichte der globalen Underground-Bewegungen Post-Punk, Darkwave, Coldwave und Gothic huldigen. Die EP ist ab sofort erhältlich.

Es ist das Produkt zweier Musikliebhaber (ein professioneller Musiker und ein begeisterter Sammler), die beide eine ähnliche Leidenschaft für dunkle Independent-Underground-Musik teilen. Sie leiten und managen Rule of Three mit der Hauptaufgabe, regelmäßig neue Tracks von zeitgenössischen Künstlern dieser Genre aus der ganzen Welt zu ehren und zu vertreiben. Einer der Gründer, Christian Schäfer, war Leiter der Digitalabteilung von ROLLING STONE, Musikexpress und Metal Hammer.

re:vision3 volume.001

Die „re:vision3-Serie“ konzentriert sich auf zeitgenössische Künstler mit Schwerpunkt auf Underground und Klassikern aus den Siebzigern, Achtzigern und frühen Neunzigern. Die erste Reihe ist eine EP mit drei Songs und enthält liebevoll arrangierte Coverversionen von „The Last Song“ (Trisomie 21) von Crying Vessel aus Amerika/Schweiz, „Lady Shave“ (Fat Gadget) von La Mécanique aus Kanada und „49 Second Romance“ (P1/E) von Egoprisme aus Frankfreich.

Kooperation

„I wanted to give the true goth/wave classic a new boot with different production styles used today while retaining that flare of melancholic repetitive substance.“ – Slade (Crying Vessel)

„Frank Tovey is one of my favourite artists. When you watch his live performances you see a crazy, eccentric and innovative artist. I really like the Lady Shave lyrics too… they’re still very relevant today.“ – Francis (La Mécanique)

„I really liked the song that was chosen for me and I thought it could be a good opportunity to try and explore more minimalistic sounds. The result is dense and massive.“ – Jean Marc (Egoprisme)

R3_Records setzt den Fokus auf den Vertrieb qualitativ hochwertigen Materials in kleinen Auflagen mit dem Wunsch, Musik wieder sammelbar zu machen. Die re:vision3-Serie ist die erste aus einer Reihe von Boutique-Releases, unter der zurzeit die besten Underground-Talente weltweit präsentiert werden.

Alle Tracks sind über die R3_Records-Bandcamp-Seite als Download oder Streaming erhältlich:

https://ruleofthreeofficial.bandcamp.com/