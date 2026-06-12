Rush, Nacht drei: Das komplette „Moving Pictures“ und noch viel mehr

Gegen Ende des dritten Abends der Fifty Something Tour passierte Rush etwas, das für eine der technisch versiertesten und perfektionistischsten Bands der Rockgeschichte kaum vorstellbar schien: ein vollständiger musikalischer Totalabsturz, der die Ouvertüre zu „2112“ mitten im progigen Getriebe zum Stillstand brachte. Dabei hatte niemand einen Fehler gemacht. Stattdessen brach nach zwei Minuten Geddy Lees Bass-Signal ab – er riss sich das Instrument von der Schulter und verschwand hinter die Bühne, um ein Ersatzgerät zu holen, das nicht sofort auftauchte.

Seine Bandkollegen bemerkten das zunächst gar nicht, was zu einer kurzen, faszinierenden Gitarren-und-Schlagzeug-Version des Stücks von Alex Lifeson und Tourdrummerin Anika Nilles führte. Als Lifeson schließlich Geddys Schweigen registrierte, gab er Nilles das Zeichen aufzuhören – was sich ein bisschen anfühlte, als würde man versuchen, einen Terminator mitten im Angriff zu stoppen. „Wir machen kurz Pause“, sagte er und wirkte dabei aufrichtig ratlos. Sekunden später hatte Lee ein neues Instrument in der Hand, und die Band startete erneut – diesmal noch druckvoller.

Ein paar Pannen bei Rushs erster Tour seit 52 Jahren ohne den verstorbenen Neil Peart wären durchaus verständlich. Doch die 70-jährigen Mitgründer und ihre neue Tourdrummerin erweisen sich als zäher als ihr eigenes Equipment. Ein Blick auf einige Schlüsselmomente des Donnerstagabend-Konzerts im Kia Forum in Los Angeles:

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„Moving Pictures“ komplett

Nachdem die Band am Vorabend die gesamte erste Seite von „2112“ gespielt hatte, präsentierten Rush zu Beginn des zweiten Sets ihr meistgeliebtes Album – „Moving Pictures“ von 1980 – vollständig und in der richtigen Reihenfolge. Da sie im Laufe der ersten beiden Shows bereits alle bis auf einen Track davon gespielt hatten, gab es nur eine Tour-Premiere: eine außergewöhnliche Interpretation des weitläufigsten und am meisten unterschätzten Stücks des Albums, „The Camera Eye“.

In einem seltenen und willkommenen Arrangement-Eingriff spielte Keyboarder Loren Gold zu Beginn einige lyrische Klavierpassagen, bevor die pulsierenden Synthesizer einsetzten. Lee hatte einen Teil des frühen Bandschaffens einmal als „Soundtracks für Filme, die es nicht gibt“ beschrieben – und diese Performance war eine eindrucksvolle Erinnerung daran, wie gut „The Camera Eye“ in diese Kategorie passt. Die instrumentalen Passagen mit ihrem fast Neu!-artigen Feeling vermittelten körperlich spürbar ein Gefühl von Bewegung. Nilles war schlicht atemberaubend bei ihrer allerersten Live-Performance des Songs – sie meisterte dessen verschlungene Komplexität, obwohl sie bereits rund 40 andere Epen verinnerlicht hatte. Im weiteren Verlauf des Albums waren zudem subtile Verfeinerungen ihres Spiels herauszuhören, darunter ein tieferes Einsinken in den Groove von „Tom Sawyer“.

Aimee Mann kehrte für eine dritte Darbietung von „Time Stand Still“ zurück. Mann hatte nur ein paar Tage mit der Band verbracht, als sie 1987 die Studioversion einsang und im (sehr Achtziger) Musikvideo auftauchte – und dann irgendwie nie wieder mit ihnen auf der Bühne gestanden, bis diese Woche. Mit jeder Performance scheint sie aufgeregter zu sein, mit der Band auf der Bühne zu stehen: Sie tauscht Lächeln mit Lee aus und genießt ihre Harmonien mit ihm sichtlich. Die Darbietung eines von Pearts persönlichsten Songs ist mit Videomaterial aus seinem Leben unterlegt – und unter diesen Umständen ist seine lyrische Bitte, „diesen Moment ein wenig länger einzufrieren“, jedes Mal unerträglich berührend.

„New World Man“ nach 24 Jahren

Die Band spielte erstmals seit 2002 wieder ein starkes „New World Man“. Rush der Achtziger ist ein Tier für sich – Wände aus Synthesizern und ein sich wandelnder Ansatz von Peart, der begann, Polyrhythmen und Reggae à la seinem Freund Stewart Copeland zu umarmen. Wenn man schon nicht gierig sein will: Diese Tour könnte ruhig noch mehr von dieser manchmal zu Unrecht geschmähten Ära vertragen – „Force Ten“ und „The Big Money“ wären besonders willkommen. Aber es war ein Vergnügen zu erleben, wie Nilles ihre Fähigkeit unter Beweis stellte, jeden Schritt in Pearts Entwicklung mitzugehen und das radikal andere Feeling des Tracks nahtlos zu übernehmen, ohne dabei jeden Hi-Hat-Pattern sklavisch nachahmen zu müssen.

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Lees Stimme hält durch. Nach elf Jahren Tourpause hatte der Frontmann seinen Gesangsansatz durch Coaching verändert und dabei erstaunlicherweise Jahrzehnte der Abnutzung von seiner Stimme getilgt. Aber selbst Lee dürfte sich gefragt haben, ob er das unter echten Tourbedingungen aufrechterhalten kann. Bisher lautet die Antwort: ja – und wenn überhaupt, wird er von Nacht zu Nacht stärker. Beim zweiten Song des Abends, „Dreamline“, legte er den Refrain kurzerhand eine Oktave höher – einfach so, zum Spaß. Ein untrügliches Zeichen für neu gewonnene stimmliche Souveränität.

Lifeson hat Spaß. Von Anfang an war Lees Freude mit Händen zu greifen – er springt buchstäblich vor Begeisterung in die Luft und holt dabei für einen 72-Jährigen beachtliche Höhen, was die Versicherung der Tour leicht nervös machen dürfte. Abseits seiner abendlichen Stand-up-Einlagen am Mikrofon – er behauptete, sich mit Paul McCartney geprügelt zu haben, und erzählte von einem Clip mit einem Hund und einer Ziege auf Instagram – wirkte Lifeson in den ersten beiden Nächten etwas zurückhaltender und konzentrierte sich darauf, seine Parts sauber zu spielen. In der dritten Nacht aber taute er auf: Er bewegte sich mehr auf der Bühne, spielte vor den Kameras mit seinem alten Freund herum und legte bei seinen Soli noch eine Schippe drauf.

Rush Setlist: 11. Juni 2026

Set One:

„Xanadu“

„Dreamline“

„Subdivisions“

„Headlong Flight“

„Bravado“

„Red Sector A“

„La Villa Strangiato“

„Anthem“

„New World Man“

„The Spirit of Radio“

Set Two:

„Tom Sawyer“

„Red Barchetta“

„YYZ“

„Limelight“

„The Camera Eye“

„Witch Hunt“

„Vital Signs“

„Time Stand Still“

„Closer to the Heart“

„2112 Part I: Overture“

„2112 Part II: The Temples of Syrinx“

„2112 Part VII: Grand Finale“

Encore:

„By-Tor & The Snow Dog“

„Working Man“