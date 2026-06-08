Rush kehrt zurück: Tränen, Doublenecks und eine monströse neue Drummerin

„Ich finde den Weg nach Hause“, schmetterte Geddy Lee früh in Rushs erster Show seit elf Jahren, während Anika Nilles, das neue Tourband-Mitglied, bei „Far Cry“ von 2007 apokalyptische Drum-Fills über die Arena peitschte. Wie der Rest des Auftakts der „Fifty Something Tour“ am Sonntag im Kia Forum in Los Angeles bewies: Dieser Neil-Peart-Songtext – wie so viele andere an diesem Abend – war prophetisch. Nach einem langen, dunklen, von Trauer geprägten Weg haben es Geddy Lee, Alex Lifeson und ihre Fans irgendwie zurückgefunden – zu einem spektakulären Rush-Konzert in einer Arena, die die Band bereits zwanzigmal bespielt hatte.

Auf eben dieser Bühne, fast elf Jahre zuvor, hatten Lee, Lifeson und Peart ihre letzte gemeinsame Show gespielt – am Ende der R40-Tour. „Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder“, sagte Lee damals ins Publikum, nachdem Peart auf für ihn untypische Weise nach vorne getreten war, um gemeinsam mit seinen Bandkollegen eine letzte Verbeugung zu machen. Kurz darauf wurde bei Peart ein Glioblastom diagnostiziert; er starb am 7. Januar 2020 und hinterließ seine Frau Carrie Nuttall und seine Tochter Olivia. Eine Zeitlang hatten Lee und Lifeson nach seinem Tod nicht einmal Lust, ihre Instrumente in die Hand zu nehmen.

Die Show am Sonntag war durchzogen von offenen, tränenreichen Ehrungen an Peart – doch der bedeutendste Tribut dauerte das gesamte Konzert an: die Performance und der Mut einer Frau, der Peart nie begegnen konnte. Nilles ist 43 Jahre alt, drei Jahrzehnte jünger als Lifeson und Lee, hat einen Jazz-Fusion-Hintergrund und einen Gig mit Jeff Beck im Lebenslauf. An diesem Sonntagabend übernahm sie eine scheinbar unlösbare, zweifellos einschüchternde Aufgabe – für einen der größten Drummer aller Zeiten einzuspringen, vor einer der anspruchsvollsten Fangemeinden der Welt – mit einer Mischung aus Präzision und Snare-knallender Brutalität, die eher an Pearls „All the World’s a Stage“-Ära erinnerte als an seinen späteren, jazzgeprägten Ansatz.

Nilles: Geist und Gegenwart

Sie entschied sich nicht immer dafür, Pearls Parts bis auf den letzten Schlag zu kopieren – bei „Subdivisions“ etwa erfand sie das Stück mit eigenem Groove subtil neu –, beschwor aber durchgehend seinen Geist. Und bei den unauslöschlichsten Percussionmomenten des Katalogs – dem Intro des Eröffnungsstücks „Xanadu“, den Fills in „Tom Sawyer“, jedem tückischen, ultrasynkopierten Kniff in „La Villa Strangiato“ und „YYZ“ – saß einfach alles, bis zur letzten Zweiunddreißigstel. Mitunter war die musikalische Ähnlichkeit so verblüffend, dass sie an Whoopi Goldberg in „Ghost“ erinnerte: der Geist des Verstorbenen, der ihre Glieder lenkt. Falls Nilles besessen war, schien es jedenfalls ein angenehmes Erlebnis zu sein: Am Ende von „Tom Sawyer“ strahlte sie über das ganze Gesicht und schien sogar die Herausforderungen der drei Teile von „2112“ zu genießen.

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Es war – wenig überraschend – eines der emotionalsten Rush-Konzerte aller Zeiten. Eines der vielen Vermächtnisse, die Peart hinterließ, ist ein Katalog, der das Gewicht der Trauer zu tragen vermag. Bei allem Bühnenhumor von Rush – auch am Sonntag vertreten durch vorab gedrehte Sketche mit „South Park“-Szenen und neuen Auftritten von Paul Rudd und Jason Segel als ihre Rush-begeisterten „I Love You, Man“-Charaktere – stecken in den Songs Pearls Versuche, mit den großen Fragen des Lebens zu ringen. Einer dieser Tracks, „Bravado“, war der erste direkte Tribut des Abends, eingeleitet durch Interview-Audio des Schlagzeugers.

„If the dream is won, though everything is lost“, sang Lee, während Archivaufnahmen des Drummers eine Arena voller gestandener Männer – und mehr Frauen als bei vielen früheren Rush-Touren – in Tränen auflösten. „We will pay the price / But we will not count the cost.“ Phasenweise klang Lee selbst, als stünde er kurz davor, die Fassung zu verlieren. Lifesons abschließendes Gitarrensolo, das sich in Arpeggios entfaltete, nahm all diese Emotion auf und vervielfachte sie.

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Im Einklang mit der Trotzgeste gegen die Sterblichkeit, die die ganze Show durchzog, schienen Lee und Lifeson seit 2015 beinahe rückwärts gealtert zu sein: Lifeson sichtlich schlanker und spieltechnisch beweglicher, Lee, der seinen Bass malträtierte und dabei über die Bühne sprintete, schneller als man es von einem 71-Jährigen erwarten dürfte. Dass sie mit „Xanadu“ einstiegen, war Programm – ein Beweis, dass ihre Wirbelsäulen Double-Neck-Instrumente noch aushalten und ihre Finger noch mit Prog-Riffs von 1977 klarkommen.

Keine Schonkost

„Als wir anfingen, über diese Tour nachzudenken, dachten wir: Na ja, wir können nicht mehr so viele Songs spielen wie früher“, sagte Lee. „Wir sind keine Frühlingsküken mehr. Aber wisst ihr was? Wir werden trotzdem eine Menge Songs spielen.“ Damit feuerten sie „Freewill“ an, seit 2011 nicht mehr gespielt, und Lee wagte sich an die stratosphärische Schlusspassage – während Lifeson das Stück mit einem kosmisch entfesselten Solo aufbrach. Lees jüngster Gesangsunterricht hat ihn nicht ganz zurück zu den glorreichen Höhen seines Seventies-Schreiens geführt, aber seine Stimme ist unbestreitbar stärker als noch vor elf Jahren, das oberste Oktavregister wieder zugänglich. Keyboard-Parts an den neuen Tourmusiker Loren Gold (ehemals bei The Who) abzugeben war für Lee offensichtlich befreiend – wobei er die Finger von einigen zentralen Synth-Riffs trotzdem nicht lassen konnte.

Als die Band ein furioses „Red Barchetta“ spielte, drängte sich unweigerlich das Bild auf: Rush selbst als das titelgebende Auto – ein aufgemotztes Relikt aus einer „besser verwalteten Zeit“, das noch immer die Straße entlangdonnert, lange nachdem das eigentlich möglich sein sollte. Bei einem anderen Song, „Dreamline“ von 1991, sang Lee eine von Pearls besten, treffendsten Zeilen: „We’re only immortal for a limited time.“ Doch wie der Rest der Show – und das Leben und Werk von Neil Peart – bewiesen: Grenzen sind dazu da, gesprengt zu werden.

Rush Fifty Something Tour Setlist

Set 1

„Xanadu“

„Limelight“

„Far Cry“

„Subdivisions“

„Freewill“

„Bravado“

„Caravan“

„La Villa Strangiato“

„Vital Signs“

„The Spirit of Radio“

Set 2

„2112 Part I: Overture“

„2112 Part II: The Temples of Syrinx“

„2112 Part VII: Grand Finale“

„Distant Early Warning“

„Red Barchetta“

„Dreamline“

„Natural Science“

„Time Stand Still“

„Red Sector A“

„YYZ“

„The Garden“

„Tom Sawyer“

Encore

„By-Tor & The Snow Dog“

„Working Man“