Rush planen Mega-Setlist für Welttournee

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Geddy Lee erzählt in einem neuen Interview mit dem YouTuber Rick Beato, dass Rush bei der Vorbereitung ihrer kommenden „Fifty Something“-Tour praktisch wieder bei null anfangen mussten. Für die Shows stellte die Band zunächst eine Liste mit 45 Songs zusammen. ROLLING STONE präsentiert die Deutschlandkonzerte der Band.

38 Songs verteilt über mehrere Abende

„Dann arbeitet man sich durch und überlegt, welchen Liedern man noch gerecht werden kann, welche schlicht zu kompliziert wieder einzustudieren sind und welche man wirklich liebt“, sagt Lee.

Am Ende sollen 38 Songs über mehrere Abende pro Stadt verteilt gespielt werden. Eine besondere Herausforderung bestand darin, der neuen Schlagzeugerin Anika Nilles die Eigenheiten des Rush-Katalogs zu vermitteln.

Gitarrist Alex Lifeson, der überraschend im Interview auftauchte, erinnerte daran, wie die Tourvorbereitung früher ablief: „Damals haben wir vielleicht sechs Wochen oder zwei Monate allein gearbeitet. Wir hatten etwa vier Stunden Musik vorbereitet und die Setlist dann Stück für Stück reduziert. Danach probten wir einen Monat gemeinsam und gingen anschließend für rund zehn Tage in die Produktionsphase in einer Arena, bevor die Tour begann.“ Dieses Mal sei die Situation völlig anders gewesen, weil Nilles zunächst dutzende komplexe Stücke neu lernen musste.

Anika Nilles musste dutzende komplexe Songs lernen

Lee ergänzt, dass Rush früher meist vor allem neues Material proben mussten, weil die alten Songs längst verinnerlicht gewesen seien. „Für diese Tour fangen wir wieder ganz von vorne an“, sagt er. „Wir bringen einer unglaublich talentierten und aufregenden Schlagzeugerin aus einer völlig anderen musikalischen Schule bei, wie man 40 Songs dieser seltsamen, eigenwilligen Band versteht. Das ist etwas komplett anderes.“

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Nilles tritt damit die Nachfolge des legendären Neil Peart an, der 2020 an einem Hirntumor starb. Laut Lee war sie zugleich die einzige Schlagzeugerin, die Rush überhaupt für die Rolle vorsprachen ließen.

Die Nordamerika-Tour beginnt am 7. Juni mit vier Konzerten in Los Angeles. Danach folgen zwei ausgedehnte Nordamerika-Etappen bis Jahresende sowie internationale Termine in der ersten Hälfte des Jahres 2027.