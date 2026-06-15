Rush Nacht vier: „A Farewell to Kings“ kehrt nach 47 Jahren zurück

„Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch einmal erleben würde“, sagte Rushs Geddy Lee früh am vierten Abend der ersten Tour der Band seit elf Jahren und blickte dabei ins Publikum des Kia Forum in Los Angeles. Mit dem triumphalen Abschluss ihrer Los-Angeles-Residency – jede Nacht mit einem anderen Setlist – legten sie die Blaupause für den Rest der Tour fest: Offenbar plant die Band, künftig abends aus einem der vier Setlists zu wählen. Wie schon in der zweiten Nacht enthielt auch der Samstagabend alle sieben Teile von „2112“ und brachte zudem drei bislang nicht gespielte Songs: „The Pass“ vom 1989er Album „Presto“, „The Anarchist“ von 2012s „Clockwork Angels“ – und, am überraschendsten, die erste Aufführung des Titeltracks von „A Farewell to Kings“ seit 1979. Ein paar Gedanken zum Abend:

Nach einer lässigen 47-jährigen Bühnenpause klang „A Farewell to Kings“, als hätte es nie gefehlt. Gegen Ende des zweiten Sets, nach einem ekstatischen „YYZ“, debütierte Rush den tiefsten Cut der gesamten Tour – ohne jede Vorwarnung. Wie in der Studioversion begann der Track damit, dass Lifeson eine zarte Intro-Melodie auf einer Nylonsaitengitarre zupfte, bevor er in monströse elektrische Riffs explodierte. Die Band hatte den Song vermutlich jahrelang gemieden, weil die Gesangsmelodie an der Obergrenze von Lees Stimmumfang einsetzt – und dort auch bleibt. Doch Lee ist womöglich der einzige Rocksänger seiner Generation, dem es gelungen ist, den stimmlichen Alterungsprozess tatsächlich umzukehren. Für diese Tour hat er einen Teil seiner alten Banshee-Range zurückgewonnen, offenbar dank bemerkenswert effektivem Coaching. Er wirkte mit dem Song hörbar wohl, den er und Lifeson beinahe von Grund auf neu erarbeiten mussten – fast so sehr wie die neue Tourdrummerin Anika Nilles. Die instrumentale Passage vor dem letzten Chorus, in der Nilles auf Neil Pearts Parts losgelassen wurde und Lifeson solo wie sein Siebzigerjahre-Ich spielte, war einer von vielen Momenten gespenstischer Auferstehung auf dieser Tour bisher – die Essenz von Rush, in vollem Umfang, trotz der tragischen Abwesenheit eines zentralen Drittels der Band.

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Eine tief empfundene Version von „The Pass“ erinnerte erneut daran, wie sehr Rushs Musik – und Pearts Texte – unter die Haut gehen können. Unter Nicht-Fans hat die Band irgendwie den Ruf erlangt, kühl und kopflastig zu sein – doch das trifft die Sache nicht. „Das ist einer jener Songs, der direkt ins Herz geht“, sagte Lee, als er „The Pass“ ankündigte, nachdem er auf die Entwicklung von Pearts Schreibstil über die Jahre eingegangen war – und er übertrieb nicht. Eine beachtliche Anzahl von Fans hat online bekannt, dass das Lied mit seinem erschütternd mitfühlenden Porträt eines suizidgefährdeten Teenagers, der „standing on a rocky ledge / staring down into a heartless sea“ steht, ihnen buchstäblich das Leben gerettet hat. Lifeson fasste die gesamte Botschaft des Songs in seinem schlichten, emotional aufgeladenen Solo zusammen.

Nilles als Rush-Fan

Anika Nilles ist zum Rush-Fan geworden. Die deutsche Schlagzeugvirtuosin war mit dem Repertoire der Band nicht sonderlich vertraut, als Lee und Lifeson sie erstmals nach Toronto einluden, um gemeinsam zu jammen. Doch im Laufe von etwa einem Jahr übernahm sie die scheinbar unmögliche Aufgabe, nicht nur stundenlang Pearts Parts zu lernen, sondern auch seinen grundlegenden Ansatz zu verinnerlichen. Irgendwo auf diesem Weg hat sie – neben dem Erreichen dieser Ziele – offensichtlich auch gelernt, die Musik, die sie spielt, genauso zu lieben wie das Publikum. Sie lächelt, wenn ihr ein besonders kniffliger Peart-Fill bei „Tom Sawyer“ oder „Xanadu“ gelingt, aber es ist nicht nur Stolz und Erleichterung: Sie hat dort oben schlicht Spaß. Peart hatte viele Phasen als Schlagzeuger, und sein polyrhythmisches Achtzigerjahre-Material klingt mitunter wie ein völlig anderer Spieler – doch gemessen an Nilles‘ früheren Arbeiten liegt genau diese Version ihm ihrem eigenen natürlichen Stil am nächsten. Ihre Darbietungen bei „New World Man“ und „Distant Early Warning“ wirkten am Samstagabend denn auch besonders mühelos.

Rush, die „The Spirit of Radio“ spielen, ist und bleibt die absolute Definition von Arena-Rock. Wenn die letzten Überreste der Classic-Rock-Ära endgültig verblassen, werden viele der Momente, die ihr wahres Wesen ausmachten, für jene, die sie verpasst haben, kaum zu erklären sein. Wie Lifeson in das Intro-Riff des Songs zurückfällt, während Lee von unsichtbaren Radiowellen singt, die vor Leben knistern, oder der Moment, in dem die Lichter aufflackern, wenn Lee „concert halls“ ruft – man musste dabei gewesen sein.

Das Doppelpack aus Rushs Debütalbum im Encore war eine Erinnerung an einen Weg, den die Band nicht eingeschlagen hat. Mit dem Originalschlagzeuger John Rutsey war die früheste, prä-Progressive, stark Zeppelin-beeinflusste Inkarnation von Rush bereits großartig – wenn auch auf eine ursprünglichere Art. Lees ausgelassenes, lebensbejahendes „yeah, oh yeah“ zu Beginn von „Finding My Way“ am Samstagabend über Lifesons Power Chords und galoppierenden Riffs war auf seine Weise beinahe ebenso tiefgründig wie viele der philosophischsten Texte des Abends.

Setlist

Set One

„Xanadu“

„Limelight“

„Subdivisions“

„The Pass“

„Freewill“

„Bravado“

„The Camera Eye“

„The Trees“

„The Anarchist“

„The Spirit of Radio“

Set Two

„2112 Part I: Overture“

„2112 Part II: The Temples of Syrinx“

„2112 Part III: Discovery“

„2112 Part IV: Presentation“

„2112 Part V: Oracle: The Dream“

„2112 Part VI: Soliloquy“

„2112 Part VII: Grand Finale“

„Far Cry“

„Distant Early Warning“

„New World Man“

„Vital Signs“

„Time Stand Still“

„YYZ“

„A Farewell to Kings“

„The Garden“

„Tom Sawyer“

Encore

„Finding My Way“

„Working Man“