Russland verbreitet Fake News, die wie seriöse Nachrichten aussehen

Eine Gruppe, die online pro-russische Propaganda verbreitet, gibt sich als seriöse Nachrichtenagentur aus, um Fehlinformationen zu verbreiten, berichtet „Politico“ unter Berufung auf die Organisation NewsGuard, die Falschmeldungen aufspürt.

Die als „Storm-1679” bekannte Gruppe erstellt Websites, die echte Nachrichtenagenturen imitieren, und nutzt diese Seiten, um Fake News zu verbreiten. Sie hat Falschmeldungen veröffentlicht, die wie Artikel von „ABC News“, der „BBC“ und „Politico“ aussehen.

Die Gruppe hat auch künstliche Intelligenz eingesetzt, um gefälschte Videos zu verbreiten, die oft mit wichtigen Nachrichtenereignissen in Verbindung stehen. Bis zu einem gewissen Grad sind ihre Bemühungen erfolgreich. Menschen – darunter auch einflussreiche rechte Persönlichkeiten – sind darauf hereingefallen.

In einem solchen Video, einem gefälschten Bericht von „E! News“, wurde im Februar dieses Jahres behauptet, dass die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) Filmstars dafür bezahlt habe, nach dem russischen Einmarsch 2022 in die Ukraine zu reisen. Es wurde in den sozialen Medien mit folgendem Kommentar gepostet: „Die USAID hat unsere Steuergelder verwendet, um Prominente in die UKRAINE zu schicken, um die Popularität von Selenskyj weltweit und insbesondere in den USA zu steigern … BRENNT DIE USAID NACH DER ERDE. Wir brauchen sie in keiner Behörde.“

Auf Fake News reingefallen

Donald Trump Jr. und Elon Musk fielen auf den Betrug herein. Beide reposteten das Video auf X. „Das Video ist nicht authentisch und stammt nicht von E! News“, erklärte der Sender damals in einer Stellungnahme gegenüber Reuters.

„In der Regel kommt es zu einem sprunghaften Anstieg und einer Welle von Fälschungen im Zusammenhang mit einem bestimmten Nachrichtenereignis“, so Ivana Stradner, Russland-Expertin beim Think Tank Foundation for Defense of Democracies in Washington, gegenüber „Politico“.

NewsGuard verfolgt 556 Domains, „die falsche Behauptungen über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verbreitet haben“. Einige dieser Domains sind offizielle russische Staatsmedien, andere hingegen sind keine offiziellen russischen Propagandakanäle. Es handelt sich um „anonyme Websites, Stiftungen und Forschungswebsites mit unklarer Finanzierung, von denen zumindest einige möglicherweise nicht offengelegte Verbindungen zur russischen Regierung haben“.

Zu den falschen Geschichten, die diese Domains verbreitet haben, gehören, dass die USA Biowaffenlabore in Osteuropa haben, dass sich der Nationalsozialismus in der Politik und Gesellschaft der Ukraine ausbreitet und dass ein Massaker an Zivilisten in Butscha, Ukraine, inszeniert wurde.

Während die Gefahr von Desinformation und KI-Fälschungen zunimmt, stellt die Trump-Regierung ihre Bemühungen zu deren Bekämpfung ein. Das Außenministerium unter Minister Marco Rubio hat die Behörde geschlossen, die gegen ausländische Desinformation kämpft.

Rubio behauptete – ohne Beweise – dass die Behörde „Millionen von Dollar ausgegeben habe, um die Stimmen der Amerikaner, denen sie eigentlich dienen sollte, aktiv zum Schweigen zu bringen und zu zensieren”. Die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency des Heimatschutzministeriums hat ebenfalls Bundesbeamte entlassen, die gegen Desinformation im Zusammenhang mit den US-Wahlen vorgegangen waren.