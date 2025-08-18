KISS freuen sich über Trump-Ehrung beim Kennedy-Preis

KISS werden dieses Jahr mit dem renommierten Kennedy-Preis ausgezeichnet. US-Präsident Donald Trump wird der Band die Auszeichnung im Rahmen einer Gala am 7. Dezember in Washington persönlich überreichen. Neben KISS gehören auch Schauspieler-Legende Sylvester Stallone, Disco-Ikone Gloria Gaynor, Country-Sänger George Strait und der britische Darsteller Michael Crawford zu den diesjährigen Preisträger:innen.

Die Auszeichnung gilt als eine der höchsten Ehrungen im Bereich der darstellenden Künste in den USA. Sie wird Persönlichkeiten verliehen, die durch ihr Lebenswerk einen besonderen Beitrag zur amerikanischen Kultur geleistet haben.

Die Bandmitglieder fühlen sich geehrt

Frontmann Paul Stanley sprach von „großem Stolz“, die Ehrung entgegenzunehmen. „Von unseren frühesten Tagen an haben KISS das amerikanische Ideal verkörpert, dass alles möglich ist und sich harte Arbeit auszahlt“, sagte er „TMZ“. Bassist Gene Simmons erklärte zudem: „KISS sind die Verkörperung des amerikanischen Traums. Wir fühlen uns zutiefst geehrt.“

Die Anerkennung sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil Stanley in der Vergangenheit deutliche Kritik an Trump geäußert hatte. So bezeichnete er 2021 Trumps Verhalten nach der verlorenen Präsidentschaftswahl als „gefährlich für die Demokratie“. Auch Simmons hatte sich in Interviews kritisch über Trumps Politik geäußert.

Tom Cruise lehnt Auszeichnung ab

Die Gala im Kennedy Center in der US-Hauptstadt würdigt seit 1978 jährlich Künstlerinnen und Künstler für ihre Verdienste. Wie die „Washington Post“ berichtet, soll Schauspieler Tom Cruise eine Auszeichnung abgelehnt haben, offiziell aufgrund von Terminüberschneidungen. Vom Management des „Top Gun“-Schauspielers gab es zunächst keine Stellungnahme.

Für Aufsehen sorgte zudem, dass Trump bei der Bekanntgabe der Preisträger:innen scherzhaft vorschlug, im kommenden Jahr selbst geehrt zu werden.