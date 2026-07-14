Sacha Baron Cohen kehrt als Ali G zurück und versucht, in Wimbledon Weed zu verkaufen

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Ali G „iz“ back. Am Wochenende tauchte Sacha Baron Cohen beim Wimbledon-Finale als sein ikonischer Trottel und Möchtegern-Gangster auf – kurz nachdem Berichte die Runde gemacht hatten, dass er soeben die Dreharbeiten zu einem neuen Ali-G-Film abgeschlossen hatte.

Cohen bestätigte sein Comeback auf einem neuen offiziellen Ali-G-Instagram-Account und teilte ein Video von sich auf der Tribüne beim Herren-Einzel-Finale in Wimbledon. Im Clip beschreibt Ali Tennis – das er offenbar gerade erst entdeckt hat – als „die scheiß Version von Tischtennis“ und erklärt, er wolle während des Matches so viel Weed wie möglich verticken.

„And if u iz at dis borin wimbledore final lookin 2 get grand slammed, I iz here wif de hookup“, heißt es in der Bildunterschrift des Posts.

Neuer Film in Arbeit

Nur wenige Tage bevor Ali G mit ein paar Tütchen und Fertigdrehs in Wimbledon aufkreuzte, wurde bekannt, dass Baron Cohen einen neuen Film als diese Figur fertiggestellt hat. Die Existenz des Projekts wurde von den einschlägigen Hollywood-Branchendiensten bestätigt, Details sind naturgemäß rar – Baron Cohen hatte das Ganze mit der für ihn typischen Heimlichtuerei durchgezogen. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekanntgegeben.

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Es ist einige Jahre her, dass Baron Cohen zuletzt öffentlich als Ali G aufgetreten ist – eine seiner berühmtesten Figuren neben Borat. 2024 hatte er einen kurzen Auftritt als Ali G in der „Tonight Show“, wo er so tat, als moderiere er eine Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump; 2016 überraschte er die Produzenten der Academy Awards mit einem ungeplanten Auftritt in der Rolle.

Baron Cohen erfand Ali G Ende der Neunziger, der große Durchbruch kam einige Jahre später mit seiner Kultserie „Da Ali G Show“, in der er ahnungslose Gesprächspartner mit abgedrehten Interviews konfrontierte. Ein Kinofilm, „Ali G Indahouse“, kam 2002 heraus – und ist bis heute der einzige Baron-Cohen-Charakterfilm, der nicht im Mockumentary-Stil gedreht wurde.