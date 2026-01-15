Jens Balzer, Martin tom Dieck und „Salut, Deleuze!“ in Berlin

Wie wird man dem Werk eines eigenwilligen französischen Star-Philosophen gerecht? Vielleicht mit einem Comic. Gilles Deleuze hätte das Projekt von Jens Balzer (der Schriftsteller ist ROLLING-STONE-Lesern natürlich bekannt; er ist übrigens studierter Philosoph) und Zeichner Martin tom Dieck sicher gut gefallen.

Der 1995 verstorbene Deleuze sah Begriffe als Werkzeuge und verstand das Denken als Prozess in Sequenzen, Schnitten und Übergängen. Und genau so funktionieren formal auch Comics. Im vergangenen Jahr wurde der Philosoph 100 Jahre alt, und auch deshalb erschien mit „Holy Deleuze!“ der dritte Teil der Trilogie „Salut, Deleuze!“ (bei Reprodukt), in dem Jens Balzer und Martin tom Dieck einige Ideen von Deleuze in außergewöhnliche Bildergeschichten überführen.

Mit verteilten Rollen lesen beide nun am Freitag (16. Januar) um 19.30 Uhr im Reprodukt-Shop bei Modern Graphics in Berlin (Kastanienallee 79, 10435 Berlin) aus ihrem neu erschienenen Gesamtwerk vor. Ein schöner Einblick in die Entstehung eines besonderen Comic-Projekts und ganz sicher auch eine komische Lektürehilfe für die nicht ganz einfach zu lesenden Werke von Deleuze.

Ach ja, wie sieht so eine Deleuze-Comic-Story aus? Etwa so: „Der Philosoph Gilles Deleuze ist gestorben. Von Charon, dem Fährmann der Toten, lässt er sich über die Lethe rudern, am anderen Ufer warten schon seine Freunde Lacan, Foucault und Barthes. Gemeinsam gehen sie auf abenteuerliche Fahrt durch die Unterwelt, dabei begegnen sie sprechenden Tieren und antiken Heldinnen. Sie bauen eine Wunschmaschine, um zurück in das Leben zu reisen, aber nicht alle Wünsche werden erfüllt. So zieht Deleuze sich zurück, schließlich sitzt er nur noch einsam in seiner Höhle und widmet sich der Zucht von Rhizomen und Pilzen. Können die Anderen, am Ende aller Tage, seine Freundschaft zurückgewinnen?“

Alle Bilder: Reprodukt