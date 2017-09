In einem Satire-Video haben Jan Böhmermann und sein Team von Neo Magazin Royale am Samstag das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 antizipiert. „Deutschland ist wieder im Reichstag zurück“ heißt der Clip, eine vorausgedeutete Anspielung auf das Wahlergebnis der AfD, die nach derzeitigem Stand am gestrigen Sonntag 12,6 Prozent der Stimmen geholt hat.

Mit rollendem „R“ singt Böhmermann: „Deutschland ist wieder im Reichstag zurück – und schmeißt das Gesindel hinaus.“

Jan Böhmermann: