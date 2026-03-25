Savannah Guthrie: Familie leidet „unerträgliche Qual“ nach Entführung der Mutter – erstes großes Interview

Savannah Guthrie hat in einem Vorschau-Clip eines neuen Interviews bei „Today“ jemanden angefleht, „das Richtige zu tun“ – es ist ihr erstes Interview, seit ihre 84-jährige Mutter Nancy aus ihrem Zuhause entführt wurde.

Nancy wurde am 1. Februar als vermisst gemeldet, umfangreiche Suchen und Ermittlungen haben bislang keine konkreten Spuren ergeben. Guthrie sagte, sie und ihre Familie befänden sich noch immer „in einer Qual“ und bezeichnete die Situation als „unerträglich“. Über ihre Mutter sagte sie, sie wache „jede Nacht mitten in der Nacht“ auf und stelle sich „in der Dunkelheit ihren Schrecken vor“.

Sie fuhr fort: „Es ist unvorstellbar – aber diese Gedanken lassen sich nicht verdrängen. Ich werde mein Gesicht nicht verbergen. Sie muss jetzt nach Hause kommen.“

Interview in zwei Teilen

Guthries vollständiges Interview bei „Today“ wird in zwei Teilen ausgestrahlt: ab morgen, dem 26. März, und weiter am Freitag, dem 27. März. Zuletzt war Guthrie am 30. Januar in der Sendung zu sehen, zwei Tage bevor Nancy als vermisst gemeldet wurde. Anfang dieses Monats kehrte sie kurz nach New York zurück, um die Show zu besuchen und ihren Kollegen für ihre Unterstützung zu danken. Wann Guthrie offiziell an den Moderationstisch zurückkehren wird, ist noch unklar. (Kotb, die fast 20 Jahre bei „Today“ war und von 2017 bis 2025 Guthries Co-Anchor war, springt für ihre frühere Kollegin ein.)

Seit Nancys Verschwinden vor acht Wochen hält sich Guthrie größtenteils mit ihrer Familie in Arizona auf. Die Familie bietet eine Belohnung von einer Million Dollar für Nancys Rückkehr aus, während das FBI zusätzlich 100.000 Dollar auslobt.

Die Ermittlungen drehen sich vor allem um Videoaufnahmen einer Türklingel-Kamera, die in der Nacht des Verschwindens einen bewaffneten und maskierten Mann vor Nancys Tür zu zeigen scheinen. Obwohl die Aufnahmen vergangenen Monat veröffentlicht wurden, konnten die Behörden die Person auf dem Video bislang nicht identifizieren. Mehrere Verdächtige wurden vorübergehend festgehalten, jedoch alle ohne Anklage wieder freigelassen. Die Ermittler haben zudem zahlreiche Lösegeldforderungen erhalten, doch die Familie Guthrie erklärte, bisher keinerlei Lebenszeichen von Nancy erhalten zu haben.