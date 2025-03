„Schneewittchen“: Gefangen im Disney-Alptraum für Erwachsene

Jeder Film ist auch eine Dokumentation des Moments, in dem er gedreht wird. Ein großes Lob an den französischen Filmemacher hinter diesem Zitat. Und es ist viel interessanter, sich dieses neue Schneewittchen in Realverfilmung als Zeitkapsel für unseren Moment durch den Spiegel vorzustellen, als eine „frische“ Interpretation eines Disney -Klassikers.

Dank Comics, Theaterproduktionen und mehreren frühen Versuchen, dieses Märchen für die Leinwand zu adaptieren (darunter die Version von 1916, die der Teenager Walt Disney in Kansas City, Missouri, sah und die einen prägenden Einfluss auf seine künstlerische Sensibilität hatte), war die Geschichte einer verbannten Prinzessin und ihrer sieben Freunde bereits bekannt, als Onkel Walt 1937 seinen Zeichentrickfilm veröffentlichte.

Sein Schneewittchen und die sieben Zwerge war es jedoch, das die Filmgeschichte veränderte. Und den Micky-Maus-Schöpfer endgültig als Ikone des 20. Jahrhunderts etablierte. Und obwohl es sowohl kitschige Rom-Coms als auch mall-goth-freundliche, revisionistische Versionen der Geschichte gab, wäre dies die offizielle Disney-Neuauflage des 21. Jahrhunderts. Nachdem Disney die meisten seiner Zeichentrickklassiker in Live-Action-Extravaganzen der A-Liste verwandelt hat, war es an der Zeit, dem Original-Prinzessinnenfilm seine Blumen zu schenken. Was könnte schon schiefgehen?

Willkommen in der familienfreundlichen Unterhaltung um 2025

Die Antworten: Casting-Wahl-Trolling durch Rassisten. Retouren und O-Töne, die dem Star keinen Gefallen taten. Kindische Fans, die wieder einmal behaupteten, ihre längst vergangene Kindheit würde irgendwie ruiniert werden. Weil, Sie wissen schon, „Veränderungen“ stattfinden. Ein andauernder Kulturkampf, der durch eine Wahl um eine Trillion Mal brisanter geworden ist. Fragen, ob es heutzutage cool ist, einen Film zu machen, in dem kleine Menschen wie rückschrittliche Karikaturen behandelt werden.

In der Zwischenzeit äußerte das neue Schneewittchen Meinungen, die Pro-Israel-Fraktionen verärgerten. Und die neue böse Königin verärgerte Pro-Palästina-Aktivisten. Willkommen in der familienfreundlichen Unterhaltung um 2025.

Ernsthaft, man könnte sich keine bessere Fallstudie für „Why We Can’t Have Nice Things Anymore“ wünschen. Sowie ein Beispiel dafür, warum selbst die harmloseste Pop-Art nie zu 100 Prozent unpolitisch ist. Und am Ende wird die Kontroverse, die um diese seltsam leblose Nacherzählung von Regisseur Marc Webb (500 Days of Summer) entstanden ist, mit ziemlicher Sicherheit das Einzige sein, woran sich die Leute bei dieser besonderen Version der Schönsten von allen erinnern werden.

Wie ein Albtraum

Nachdem das Licht ausgegangen war, hoffte man, dass der Tumult vor dem Kino in den Hintergrund treten und nur noch das, was auf der Leinwand geschah, von Bedeutung sein würde. Stattdessen wünscht man sich vielleicht, dass ein Siebtel des hochdramatischen Geschehens hinter den Kulissen irgendwie in das eingeflossen wäre, was sich wie ein Albtraum anfühlt, der Disney-Erwachsene anspricht. Früher hätte man vielleicht allein mit dem Markennamen davonkommen können und mit etwas davonkommen können, das so ununterscheidbar, so verzweifelt, so darauf ausgelegt war, die leichte Nostalgie zu umwerben. Jetzt nicht mehr.

Die Grundlagen bleiben mehr oder weniger gleich. Eine Prinzessin wird geboren. Sie wird vom gesamten Königreich geliebt. Weil sie so einfühlsam und freundlich ist. Die Mutter stirbt. Eine böse Stiefmutter ( Gal Gadot ) tritt auf den Plan, die anfangs fürsorglich und liebenswert wirkt. Nach dem mysteriösen Verschwinden des Königs erklärt sie sich zur Königin und sperrt das Mädchen ein. Zwingt sie zu endloser Knechtschaft. Und, schlimmer noch, zwingt sie ihr einen Bubikopf auf.

Snow wächst zu einer jungen Frau heran ( Rachel Zegler ). Eines Nachts erspäht sie einen Dieb in der Speisekammer, der einen Überschuss an königlichen Kartoffeln befreit, um seine Gemeinde zu ernähren. Er heißt Jonathan (Andrew Burnap). Und schneller als man „Menschen verachten einen Dieb nicht, wenn er stiehlt, um sich zu sättigen, wenn er hungrig ist“ sagen kann, appelliert dieser Möchtegern-Robin Hood an die Nächstenliebe. Bevor er sich auf und davon macht. Später, nachdem Jonathan gefangen und an die Schlosstür gekettet wurde, hilft Snow ihm bei der Flucht. Man würde nicht gerade sagen, dass der schneidige Schurke fürstlich ist. Trotz des starken Kinns und der wunderschönen Haarpracht. Man könnte ihn jedoch als charmant beschreiben.

Der verdammte Zauberspiegel

In der Zwischenzeit sagt der verdammte Zauberspiegel – der aussieht und klingt wie ein Doppelgänger aus der Disneyland-Fahrt von einst – der Königin immer wieder, dass sie nie wirklich die Schönste sein wird, wenn Schneewittchen noch im Spiel ist. Also tut sie, was jeder narzisstische Tyrann tun würde. Sie nutzt die sozialen Medien, um viele aufrührerische Lügen zu verbreiten und die Basis zu verärgern.

Entschuldigung, wir wollten sagen: „Einen Holzfäller anheuern, um Schneewittchen in einem Wald zu töten.“ Zum Glück hat der Holzfäller (Ansu Kabia) Gewissensbisse. Und sagt Snow, sie solle sich aus dem Staub machen. Sie trifft eine Gruppe von CGI-Tieren. Findet ein unbewohntes Haus mit einem Bett. Und macht ein Nickerchen. Die Bewohner kehren nach Hause zurück. Hinweis: Sie sind zu siebt.

Über diese Herren mit den farbenfrohen und durchaus wörtlichen Namen Bashful, Sleepy, Grumpy usw.: Sie werden nicht als Zwerge bezeichnet. Sie sind „magische Wesen“, die in CGI gerendert und von Charakterdarstellern verschiedener Formen und Größen gesprochen werden. Man kann verstehen, warum Disney diesen problematischen Aspekt des Märchens ansprechen musste. Auch wenn man schnell zusammenzuckt, wenn man sieht, wie ablenkend und seltsam dissonant diese Schlüsselmomente von Schneewittchens Reise vom Opfer zum Racheengel im Film wirken.

Das ist die Disney-Prinzessin, die uns anscheinend fehlt

Wir schlagen keine bessere Lösung vor. Sondern stellen nur fest, dass diese Szenen immer noch zum Fürchten sind. Frau Weiß ist bereit, Dopey – der sich zu einem gemobbten heiligen Narren mit dem jungenhaftesten Gesicht und der Preise für einen rührseligen Welpenblick über Ihre gewöhnliche Dummheit hinaus entwickelt hat – das Pfeifen beizubringen. Aber sie begnügt sich glücklicherweise nicht damit, hinter diesen Jungs aufzuräumen. Oder Däumchen zu drehen, bis ihr Prinz kommt. Die ehemalige königliche Hoheit wird zu sehr damit beschäftigt sein, an der Seite von Jonathan und seiner räudigen Bande von Banditen den Widerstand anzuführen, um alle Männer der Königin zu bekämpfen. Das ist die Disney-Prinzessin, die uns anscheinend fehlt.

Es ist nicht die fröhliche Dekonstruktion der Vorlage, die der Originalfilm von 1937 in Stein gemeißelt hat. Seid hübsch und passiv und geduldig, meine Damen, und irgendwann wird euch ein Mann retten, so geht die Story. Zumal diese Vorstellungen nicht so sehr aus der Hoover-Ära zu stammen scheinen, sondern eher aus der Steinzeit.

Schneewittchen ist Vanilleextrakt

Nein, was an diesem Schneewittchen irritierend ist, ist, wie es sich selbst dafür auf die Schulter klopft, dass es so auffällig fortschrittlich ist, während es sich mit Sicherheit, Allgemeinheit und ein wenig Lethargie in Bezug auf alles andere zufrieden gibt. Zegler hat eine schöne Stimme und kann sich, wie West Side Story gezeigt hat, bei Bedarf gegen stärkere Schauspieler behaupten. Doch hier ist sie kaum zu hören. Und abgesehen von der Broadway-artigen Pyrotechnik in „Waiting on a Wish“, einem der wenigen neuen Songs von Benji Pasek und Justin Paul, ist ihr Schneewittchen reiner Vanilleextrakt. Gadot kann sich nicht recht entscheiden, ob ihre böse Königin camp oder lässig sein soll. Und am Ende ist sie weder das eine noch das andere. Ihre große Nummer, „All Is Fair“, lässt auch darauf schließen, dass jemand versucht, stimmlich den Mittelweg zwischen Marilyn Monroe und Marlene Dietrich zu finden. Bevor sich sich für etwas entscheidet, das stilistisch eher Marilyn Manson ähnelt.

Selbst die Bühnenbilder und Kostüme, die alle so gestaltet sind, dass sie die visuelle Pracht des Zeichentrickfilms von 1937 widerspiegeln, vermitteln weniger den Eindruck eines zum Leben erweckten Magic Kingdom als vielmehr die Energie eines großen Jahrmarkts. Das Ganze wirkt so fad und oberflächlich, dass es überraschend ist, dass dieser Film fast zwei Jahre lang und ein Dutzend Nachrichtenzyklen lang für so viel Aufruhr sorgte.

Anwärter auf den Titel der langweiligsten Realverfilmung

Man spürt die Anstrengung, es allen recht machen zu wollen. Sowohl die Puristen als auch die Befürworter der Modernisierung umwerben zu wollen. So wenig anstößig wie möglich zu sein. Und es dennoch zu schaffen, so gut wie niemanden zufrieden zu stellen.

Dieses Schneewittchen ist vielleicht nicht die schlechteste Realverfilmung eines animierten Vorbilds. Aber es ist ein starker Anwärter auf den Titel der langweiligsten. Der Film verdient sich jedoch Punkte als Gute-Nacht-Geschichte. Denn er wird Sie definitiv in den Schlaf wiegen.