Neu auf Disney+: Das sind die wichtigsten Neuerscheinungen im November 2022

Neben Netflix und Amazon Prime Video bietet auch Disney+ eine breite Streaming-Auswahl. Diese wird laufend durch neue Filme, Serien und Dokumentationen ergänzt. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, zeigt Ihnen ROLLING STONE die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Monats.

Neu auf Disney+: Unsere Empfehlungen

Candy: Tod in Texas (True-Crime-Miniserie)

09.11.2022

Das True-Crime-Drama behandelt den wahren Fall der Texanerin Candy Montgomery, die im Jahr 1980 wegen des angeblichen Mordes an ihrer Nachbarin Betty Gore vor Gericht stand. Dabei soll Montgomery – hier gespielt von US-Schauspielerin Jessica Biel („Valentine’s Day“) – insgesamt 41 Mal mit einer Axt auf die Ehefrau ihres Geliebten eingeschlagen haben. Der ungewöhnlich brutale Vorfall zwischen zwei Hausfrauen sorgte in den Achtzigern für großes öffentliches Interesse.

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

20.11.2022

Nach einer pandemie-bedingten Pause setzt Elton John in diesem Jahr seine Abschiedstour „Farewell Yellow Brick Road“ fort. Ein besonderes Highlight: Am 20. November wird der Rocket Man ein (wahrscheinlich) letztes Mal im Dodger Stadium in Los Angeles spielen – dem Ort, an dem der damals 28-jährige Brite 1975 mit einem über dreistündigen Konzert zur weltweiten Rockikone aufstieg. Disney+-Abonnenten können das gesamte Event ab 16:30 Uhr im Livestream mitverfolgen. „Die Energie der großartigen Fans zu spüren, (…) dieses Mal auch auf der ganzen Welt von den Zuschauern zu Hause, wird wirklich etwas ganz Besonderes für mich sein“, schwärmte John vorab.

Neu auf Disney+: Serien

02.11.2022

Reboot – Staffel 1

Weihnachten mit Donna Hay – Staffel 1

The D’Amelio Show – Staffel 2

Die Bergretter – Staffel 12

Der Bergdoktor – Staffel 14

Family Guy – Staffel 20

09.11.2022

The Montaners – Staffel 1

16.11.2022

Santa Claus: Die Serie – Staffel 1

Mike – Staffel 1

The Hot Zone: Tödliches Virus – Staffel 2

The Good Doctor – Staffel 4

23.11.2022

Maggie – Staffel 1

Reasonable Doubt – Staffel 1

Ally McBeal – Staffel 1-5

Rescue Me – Staffel 1-6

30.11.2022

Willow – Staffel 1

The Patient – Staffel 1

Savage Kingdom – Staffel 1-4

Neu auf Disney+: Filme

04.11.2022

Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt

Table 19 – Liebe ist fehl am Platz

Zootopia+ (Kurzfilm)

11.11.2022

Fire of Love

Haie im Bermudadreieck

18.11.2022

Big Mama’s Haus 2

Das Urteil – Jeder ist käuflich

Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus

Verwünscht nochmal

25.11.2022

Matriarch

Neu auf Disney+: Dokumentationen

03.11.2022

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar: The Making of She-Hulk

O.S. mit David Beckham ­– Staffel 1

Chinas Geschichte von oben – Staffel 1

Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute – Staffel 1

Fix it! – Reparaturen am Limit – Staffel 1

16.11.2022

Ohne Limits mit Chris Hemsworth – Staffel 1

18.11.2022

Micky: Die Geschichte einer Maus

Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20

Queen Elizabeth II.: The Legacy, the Life

20.11.2022

