Comedian kontert nach 27-Millionen-Dollar-Klage wegen seines Witzes über den Zulu-Gesang im „König der Löwen“

Der virale Witz eines Comedians über den unverkennbaren Zulu-Gesang aus dem Kultsong „The Circle of Life“ in Disneys „The Lion King“ hat eine 27-Millionen-Dollar-Verleumdungsklage ausgelöst – und eine Spendenkampagne zur Finanzierung seiner Rechtsverteidigung.

Der simbabwische Standup-Comedian Learnmore Jonasi wurde vergangene Woche verklagt, nachdem er im Podcast One54 Africa gescherzt hatte, der mitreißende Gesang „Nants’ingonyama bagithi Baba“ aus dem Kinoerfolg „The Lion King“ bedeute eigentlich etwas weit weniger Erhabenes, als die meisten wohl dachten. „Schau, da ist ein Löwe. Oh mein Gott“, sagte er und bot den verblüfften Podcast-Hosts seine Übersetzung an.

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Der südafrikanische Sänger hinter dem Gesang, Lebohang Morake, bekannt als Lebo M, reichte gegen Jonasi eine Klage über 27 Millionen Dollar vor einem Bundesgericht in Los Angeles ein. In der Klageschrift, die ROLLING STONE vorliegt, behauptet er, die Zeile bedeute eigentlich: „Heil dem König, wir alle verneigen uns in Gegenwart des Königs“ – und wirft Jonasi vor, eine falsche Übersetzung mit „rücksichtsloser Missachtung“ der Wahrheit und von Lebo Ms Ruf verbreitet zu haben.

Klage live auf der Bühne

Am Mittwoch veröffentlichte Jonasi auf TikTok ein Video, das zeigt, wie ihm die Klageschrift während eines Auftritts in der Laugh Factory überreicht wurde. Seitdem hat der Comedian eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um Mittel für seine Rechtsverteidigung zu sammeln.

„Was als kleiner Scherz begann, hat sich zu einem zermürbenden Rechtsstreit ausgewachsen“, schrieb Jonasi in einem Brief an seine Fans auf der Spendenplattform. „Ich bin ein leidenschaftlicher Künstler, der niemandem schaden wollte – und stehe nun vor erdrückenden Anwaltskosten, nur um mein Recht auf freie Meinungsäußerung und das Erzählen von Witzen zu verteidigen.“

Bis Donnerstag hatte die Kampagne bereits über 13.890 Dollar eingespielt. „Ich bin wirklich dankbar für eure Unterstützung und Freundlichkeit. Dank euch habe ich jetzt eine echte Chance in diesem Rechtsstreit“, schrieb Jonasi, dessen bürgerlicher Nachname Mwanyenyeka lautet, in einer Folgenachricht am Donnerstag.

„Diebstahl durch Spott“

In der 19-seitigen Klageschrift, die ROLLING STONE vorliegt, behauptet Morake, Jonasi habe seine angeblich verleumderischen Aussagen in einem „autoritativen“ Tonfall in einem Gesprächspodcast gemacht – und nicht als Comedy in einem Standup-Special. „Der Beklagte präsentierte es als gesichertes Faktenwissen mit fehlgeleiteter Authentizität, um die Reichweite zu erhöhen und Lebo Ms kreatives Meisterwerk lächerlich zu machen“, heißt es in der Klageschrift.

„Die bösartige Darstellung des Beklagten … hat eine falsche Erzählung über das hochtalentierte Werk des Klägers und die zahlreichen weltweiten Auszeichnungen für ‚Nants’ingonyama bagithi Baba‘ geschaffen“, steht in der Klageschrift. „Dies ist eine vorsätzliche Handlung des Beklagten, um das kreative Schaffen des Klägers zu zerstören, indem er sein Werk mit anhaltendem Spott und Verachtung besudelt.“

Morake bezeichnete die Äußerungen als „Diebstahl durch Spott“ und behauptet, Jonasi verdiene mit seinem viralen Witz auf Morakes Kosten Geld. „Dies ist keine freie Meinungsäußerung, denn die Aussagen des Beklagten sind falsch, bösartig und darauf ausgelegt, dem Erbe von Lebo M erheblichen Schaden zuzufügen. Lebo M hat in den vergangenen zwei Jahren weiterhin mit Disney an ‚Mufasa‘ zusammengearbeitet und hat berechtigte Bedenken, ob Disney angesichts von Learnmores Falschdarstellung erneut auf seine Dienste zurückgreifen wird“, heißt es in der Klage.

T-Shirts als Gegenangriff

Neben seiner GoFundMe-Kampagne sammelt Jonasi auch Geld über den Verkauf von T-Shirts, auf denen steht: „Look it’s a Lawsuit. Oh my God“ – dazu ein Cartoon von ihm selbst, der Papiere in die Höhe hält, in einer Pose, die Mufasas berühmte Präsentation seines Jungen Simba nachahmt. „Holt euch jetzt euer T-Shirt – ihr könnt mir damit wirklich helfen, die Anwaltskosten zu stemmen“, schrieb er auf Instagram.