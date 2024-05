Am frühen Dienstagmorgen (7. Mai) gegen 02.00 Uhr fielen in unmittelbarer Nähe des Anwesens von Drake in Toronto, Kanada, Schüsse. Ein Wachmann wurde getroffen und schwer verletzt. Drake scheint nicht angeschossen worden zu sein.

Die Polizei ermittelt, steht laut eigenen Angaben mit Drakes Team im Austausch. Die Schießenden sollen die Person aus dem Security-Team laut Angaben von „Citynews“ aus dem Auto heraus erwischt haben. Die Täter sind weiterhin auf der Flucht.

Wachmann nun im Krankenhaus

Um 02.07 Uhr Ortszeit soll der Bedienstete, der sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Tor der Villa aufgehalten habe, angeschossen worden sein. Die Schüsse erfolgten wohl aus einem vorbeifahrenden Auto, so Polizeivertreter Paul Krawczyk. Der Angestellte habe durch die Schüsse schwere Wunden davongetragen, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Lebensgefahr bestünde jedoch nicht, so Krawczyk weiter. Die Beamt:innen sind seit dem Vorfall auf der Suche nach den Verantwortlichen, Drakes Haus wurde nach den Ereignissen polizeilich abgesperrt. Ob sich der Rapper zu dem Zeitpunkt des Vorfalls zuhause war, wird von der Polizei weder bestätigt noch verneint. Allerdings würden sich die Behörden im engen Austausch mit dessen Team befinden.

Eskalierender Beef zwischen Drake und Kendrick Lamar

Die aktuellen Entwicklungen wecken Erinnerungen an den einstigen Konflikt zwischen Tupac Shakur und The Notorious B.I.G. in den 90er-Jahren. Shakur fiel damals letztendlich Schüssen zum Opfer. Es bleibt unklar, ob The Notorious B.I.G. in Verbindung damit stand, der kurze Zeit später ebenfalls erschossen wurde.

Ob Kendrick Lamar überhaupt etwas mit den aktuellen Geschehnissen zu tun hat, ist unklar. Derzeit befindet sich Drake jedoch im großen Rap-Beef mit Lamar. Der Schlagabtausch der Rapper scheint immer intensiver zu werden: Am Freitagabend (3. Mai) nach der Veröffentlichung von Drakes Song „Family Matters“, in dem er behauptet, Kendrick Lamar habe seine Verlobte Whitney Alford körperlich misshandelt und Lamars Geschäftspartner Dave Free sei der wahre Vater eines ihrer Kinder, reagierte der Besungene mit dem Stück „meet the grahams“. In diesem rappt er, Drake habe eine geheime elfjährige Tochter und sei Teil eines Sexhandelsnetzwerkes in Toronto. Am 04. Mai schob Lamar einen weiteren Diss, „Not Like Us“ hinterher, in dem er Drake als Pädophilen bezeichnet. Mit dem Lied „The Heart Part 6“ greift Drake wiederum die Vorwürfe auf und streitet sie gleichzeitig ab. Er erklärt mit dem Stück, er habe Lamars Team absichtlich mit falschen Informationen gefüttert, die auch zum Anprangern einer geheimen Tochter geführt hätten.

Weder Drake noch Kendrick Lamar haben sich zu den jüngsten Ereignissen geäußert.