Ist das Rapper Drake oder „Twilight“-Star Taylor Lautner?

Am Dienstag (2. Juli) hat Madame Tussauds in New York den neu gestalteten Musikbereich enthüllt. Neben Stars wie Beyoncé, Megan Thee Stallion und J Balvin ist in dem Wachsfigurenmuseum nun auch Drake zu sehen. Die Figur des Rappers löst allerdings eher gemischte Gefühle in den Sozialen Medien aus.

Drakes Look: weiße Sneaker, khakifarbene Wuscheljacke, schwarze Washed-Out-Jeans, graues T-Shirt und viel Bling-Bling. Dazu ist die Wachsfigur mit dem für den Kanadier so bekannten Eulen-Handzeichen ausgestattet.

Wie Drake ist der Wachs-Drake?

Die vermeintlich realitätsgetreue Darstellung des 37-Jährigen wird im Netz kontrovers kommentiert. Via X teilen einige mit, dass Drakes Wachs-Style ihm zum Verwechseln ähnlich sehen würde, andere empfinden die Nachahmung misslungen. „Das sieht mehr nach Drake aus als der echte Drake“, vermeldete eine Person auf X, eine andere merkte, die Figur sehe nach „ Jacob in Twilight“ aus – eine Anspielung auf Taylor Lautner in der „Twilight“-Saga.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nicht die einzige misslungene Wachsfigur

Wachsfiguren von Promis sollen Fans eigentlich die Möglichkeit bieten, sich ihrem Idol mithilfe eines Selfies oder Ähnlichem etwas näher zu fühlen. Doch der Plan geht nicht immer auf. Im Fall von Dwayne Johnsons Abbild im Grévin-Museum in Paris ärgerten sich zahlreiche Leute im Internet über die Figur, bei der die Hautfarbe des Schauspielers nicht annähernd getroffen wurde.

Auch bei Lil Waynes Wachsfigur im Hollywood Wax Museum in Pigeon Forge, im US-Bundesstaat Tennessee, handelte es sich nicht wirklich um einen Doppelgänger. Dies beklagten nicht nur Besucher:innen, sondern auch der US-Rapper selbst. Dieser kommentierte via X unter einem Foto der Figur: „Das bin nicht ich!“