Meister des Katastrophischen und Grotesken: Zum Tod von Scott Walker

Pardauz! Schimmel im Saft

Koma Koma

Haare wehen im Föhn

Der Hengst trabt im Galopp

ja komm ja komm

Auf die Pauke haun

In die Hände spucken

Abhängen in Marienbad

Hängen in Theresienstadt

Vage Nouvelle

Die Hölle, wohin?

Bleierner Fleischpenis prangt

Auf die Ebene

Hinauf hinauf!

O Goldener Reiter

Tessir, I can boogie

Wo es schmerzt

In tiefem Tran

Da kotzt das Rind

Westwärts mühlt der Gesang

Aus fletschendem Knirschen

Die Gruft hebt

Und hebt

(Bin Laden bimmelimm!)

Sah ein Rös’lein stehn

So fein

Der Bauer müht die Plautze

Terror in Tschetschenien!

Brummbrumm

Eieiei Ruckzuck

Schietenstruten

Muh und Mäh

Müh und Muh

Ein Gebet bettelt

Der Muezzin murmelt

Der Luchs luchst

Präsidenten krebsen

Auf der Spitze des Schuhlöffels

Mussolini! Neurodermitis

Sehnt sich

Nach dem letzten Schudd

Vor dem Fenster der Galgen

Grüne Sonne blakt

Nach uns die Sintflut

Ein Liebhaber liebt

Brettert ins Gebälk.

