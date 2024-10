Ein bekannter Anwalt aus Texas sagt, dass er derzeit mit 120 Personen zusammenarbeitet, die eine Reihe von Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs gegen Sean „Diddy“ Combs vorbringen, die einen „strengen“ Prozess der Überprüfung und Bestätigung durchlaufen haben. Der Anwalt, Tony Buzbee, behauptet, dass 25 der neuen Mandanten zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Missbrauchs minderjährig waren.

„Unser jüngstes Opfer war zum Zeitpunkt des Vorfalls 9 Jahre alt. Wir haben eine Person, die 14 Jahre alt war. Wir haben eine Person, die 15 Jahre alt war.“

Buzbee sagte, das jüngste mutmaßliche Opfer habe sich mit Combs in dessen Bad-Boy-Büros in Manhattan zu einem Vorsprechen getroffen. Das 9-jährige Kind habe zusammen mit „anderen Jungen“ in einem Auswahlverfahren versucht, „einen Plattenvertrag zu ergattern“, so der Anwalt. „Diese Person wurde im Studio sexuell missbraucht, angeblich von Sean Combs und mehreren anderen Personen“, sagte Buzbee.

Oralsex mit Diddy?

Von seiner Anwaltskanzlei in Houston aus sagte Buzbee, dass ein anderer Mandant ebenfalls minderjährig war und hoffte, in das Unterhaltungsgeschäft einzusteigen, als er Combs begegnete. Der Musikmogul soll dem Jungen angeblich gesagt haben, er würde „ihn zum Star machen, aber er müsse sich mit ihm unter vier Augen darüber unterhalten“, ohne seine Eltern. „Sobald sie sich in einem privaten Bereich befanden, soll Mr. Combs das Opfer angeblich dazu gebracht haben, Oralsex mit ihm zu haben“, sagte Buzbee.

Der Anwalt sagte, die 15-jährige Mandantin behauptet, sie sei nach New York City geflogen worden, um an einer Party teilzunehmen. Buzbee sagte, der Teenager sei angeblich unter Drogen gesetzt und von Combs vergewaltigt worden. Er sagte, dass die jüngsten mutmaßlichen Opfer insgesamt einem Muster entsprechen.

„Alle strebten entweder eine Karriere im Fernsehen oder in der Musik an, mit Versprechungen wie: ‚Wir machen dich zum Star’“, sagte Buzbee. “Stattdessen hat [Combs] ihnen im Grunde genommen Dinge angetan, sodass sie nie wieder etwas mit der Unterhaltungsindustrie zu tun haben wollen.“

„Er freut sich darauf, seine Unschuld zu beweisen und sich vor Gericht zu rechtfertigen“

In einer Stellungnahme sagte Combs‘ Anwältin Erica Wolff, dass Combs die Vorwürfe vehement bestreitet. „Wie das Anwaltsteam von Herrn Combs betont hat, kann er nicht auf jede haltlose Anschuldigung in einem mittlerweile rücksichtslosen Medienzirkus eingehen. Davon abgesehen bestreitet Herr Combs nachdrücklich und kategorisch jede Behauptung, er habe jemanden sexuell missbraucht, auch Minderjährige. Er freut sich darauf, seine Unschuld zu beweisen und sich vor Gericht zu rechtfertigen, falls und wenn Anklagen eingereicht und zugestellt werden, wo die Wahrheit auf der Grundlage von Beweisen und nicht von Spekulationen festgestellt wird“, sagte Wolff.

Laut Buzbee gehören zu seiner Gruppe von 120 Mandanten 60 Männer und 60 Frauen. Er sagte, sie alle „beabsichtigen, zivilrechtliche Ansprüche vor einem Zivilgericht geltend zu machen“ gegen Combs und mögliche Mitangeklagte, die als Komplizen, stumme Zuschauer, Unterstützer und Unternehmen wie Hotels, Banken und sogar Pharmaunternehmen beschrieben werden.

Buzbee sagte, er rechne damit, in den nächsten 30 Tagen mit der Einreichung der Klagen zu beginnen. In Anbetracht der Wahrscheinlichkeit, dass einige Ansprüche verjährt sein könnten, sagte er, dass die meisten Ansprüche seiner Mandanten wahrscheinlich in New York und Kalifornien geltend gemacht werden.

In New York City gibt es eine Rückwirkungsfrist, die für Ansprüche im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt noch offen ist. In Kalifornien gibt es eine Rückwirkungsfrist, die bestimmte Ansprüche wegen sexuellen Missbrauchs, die eine Vertuschung durch ein Unternehmen beinhalten, wiederaufleben lassen kann.

„Ich gehe davon aus, dass durch diesen Prozess viele einflussreiche Personen entlarvt werden“, sagte Buzbee am Dienstag und lehnte es ab, Namen zu nennen.

„Namen, die Sie schockieren werden“

„Einige dieser Verhaltensweisen ereigneten sich in Privathäusern von Menschen, die wir alle kennen. … Die Namen, die wir nennen werden, vorausgesetzt, dass unsere Ermittler bestätigen und bekräftigen, was uns berichtet wurde, sind Namen, die Sie schockieren werden.“ Er sagte, dass jemand, der sich in einem Raum befand und den mutmaßlichen Missbrauch beobachtete, ohne einzugreifen, um ihn zu stoppen, als Mitangeklagter hinzugefügt werden könnte.

„Ich kann mir vorstellen, dass es während wir hier sprechen, eine Vielzahl von Menschen gibt, die sehr nervös sind“, sagte der Anwalt. “Man kann Leichen im Keller nicht ewig verstecken. Ich würde erwarten, dass es im Moment viele Menschen gibt, die verzweifelt in ihren Erinnerungen suchen, während sie ihre Texte und Daten löschen.“

Buzbee sagte, dass mehr als die Hälfte seiner Mandanten den mutmaßlichen Missbrauch entweder bei den Strafverfolgungsbehörden oder beim medizinischen Personal gemeldet hätten. Er sagte, dass einige positiv auf seltsame Substanzen getestet wurden.

„In ihrem Blut wurden Drogen gefunden, seltsame Drogen, Drogen, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Eine davon, die immer wieder auftaucht, ist eine Droge namens Xylazin oder ‚Tranq‘, die nach unseren Recherchen als Pferdebetäubungsmittel bekannt ist.“

Der Anwalt sagte, dass der mutmaßliche Missbrauch bis ins Jahr 1991 zurückreicht und häufig bei Veranstaltungen wie Album-Release-Partys, Silvesterfeiern, Versammlungen am 4. Juli, Combs‘ berühmten „White Parties“ und anderen gesellschaftlichen Anlässen von Hollywood bis zu den Hamptons stattfand.

„Wenn Sie sich fragen, warum es so viele mutmaßliche Opfer gibt, ist das die Antwort. Wir sprechen von mehr als 25 Jahren dieser Art von Verhalten“, sagte er. ‚Das geht schon sehr lange so.“

Mehr als 3.200 Personen mit Vorwürfen

Buzbee, der in Musikerkreisen bereits dafür bekannt ist, Opfer des tödlichen Gedränges bei Travis Scotts Astroworld-Konzert 2021 zu vertreten, gab seine Verbindung zu Combs‘ Fall erstmals am vergangenen Donnerstag in einem Social-Media-Post bekannt. Er sagte, er arbeite mit Andrew Van Arsdale von der in Kalifornien ansässigen AVA Law Group zusammen, um mehr als 50 Personen zu vertreten, „die sexuelle Übergriffe und Missbrauch durch Sean ‚Diddy‘ Combs und seine Gefolgsleute erlitten haben“.

Am Dienstag gab Buzbee bekannt, dass sich in den letzten Tagen mehr als 3.200 Personen mit Vorwürfen im Zusammenhang mit Combs an die Anwaltskanzleien gewandt hätten.

„Jede einzelne Geschichte ist herzzerreißend und erschütternd. Die beanstandeten Handlungen ereigneten sich in Hotels, Privathäusern und auch auf den berüchtigten P-Diddy-Freak-Off-Partys“, sagte er. “Die Verstöße gegen diese Gruppe von Personen sind unfassbar und können nur als Ausschweifung und Verderbtheit bezeichnet werden, die von mächtigen Menschen gegen Minderjährige und Schwache verübt wurden.“

Prostitution, Drogenhandel, Brandstiftung, Bestechung, Entführung und Behinderung der Justiz

Combs, 54, wurde vor zwei Wochen in Manhattan verhaftet, als die Bundesanwaltschaft ihre Anklage wegen Erpressung und Sexhandels vorstellte. In einer 14-seitigen Anklageschrift erklärten die Staatsanwälte, Combs habe ein kriminelles Unternehmen geführt, das „rechtswidrige Gewalttaten, einschließlich sexueller Gewalt“, zwischenstaatlichen Transport zum Zwecke der Prostitution, Drogenhandel, Brandstiftung, Bestechung, Entführung und Behinderung der Justiz begangen habe.

Die Staatsanwälte sagten, eine Hauptfunktion des mutmaßlichen Unternehmens sei es gewesen, „weibliche Opfer in den Dunstkreis von Combs zu locken, oft unter dem Vorwand einer romantischen Beziehung“, und dann „Gewalt, Androhung von Gewalt und Nötigung“ einzusetzen, um die Opfer zu „aufwändigen und inszenierten Sexdarbietungen“ zu bewegen, die Combs als „Freak Offs“ bezeichnete.

Die ausgedehnten Sexakte, an denen oft kommerzielle Sexarbeiterinnen beteiligt waren, dauerten manchmal mehrere Tage, hieß es. Combs soll angeblich Drogen an seine mutmaßlichen Opfer verteilt haben, um sie „gehorsam und gefügig“ zu halten, so die Staatsanwaltschaft.

Combs bekannte sich nicht schuldig zu den Anklagepunkten und eine Kaution wurde abgelehnt. Bei den Anhörungen, in denen sie sich für die Freilassung von Combs bis zur Verhandlung aussprachen, beschrieben die Anwälte von Combs die „Freak Offs“ in einem ganz anderen Licht.

Combs Anwalt Marc Agnifilio argumentierte, dass die angeblich gewalttätigen Sexpartys freiwillig waren. „Ist es Sexhandel? Nein, nicht, wenn alle dabei sein wollen“, sagte Agnifilo vor Gericht. „Es ist nicht für alle besser, wenn die Bundesregierung in unsere Schlafzimmer kommt. Sie machen sich dort nicht gut, und genau das passiert hier. Sie kommen in das Schlafzimmer dieses Mannes und fällen nicht nur Urteile. Sie klagen ihn nach Gesetzen an, die ihn, wie sie sagten, lebenslang ins Gefängnis bringen könnten.“

Combs habe sie gezwungen, sich mit Öl einzureiben

Beschreibungen von Combs‘ angeblichen „Ausrastern“ tauchten erstmals in der Anzeige wegen sexueller Nötigung und Menschenhandel auf, die Combs‘ Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura im vergangenen November einreichte. Cassie behauptete,

Combs habe sie gezwungen, sich mit Öl einzureiben und sich den hochgradig inszenierten Sex-Performances zu unterziehen, bei denen Hotelzimmer verwüstet wurden und sie schwer verletzt wurde. In ihrer Klage heißt es, Combs habe Cassie mit „reichlich“ Drogen versorgt, darunter Ecstasy, Kokain, GHB, Ketamin, Marihuana und Alkohol, und dass die Rauschmittel es ihr ermöglichten, „sich während dieser schrecklichen Begegnungen zu distanzieren“.

Gleitmittel sowie Betäubungsmittel und drei AR-15-Gewehre

In der am 17. September im Southern District of New York freigegebenen Anklageschrift gegen Combs wird behauptet, dass Bundesermittler bei ihrer Razzia in Combs‘ Häusern in Los Angeles und Miami Beach im vergangenen März mehr als tausend Flaschen Babyöl und Gleitmittel sowie Betäubungsmittel und drei AR-15-Gewehre beschlagnahmt haben, deren Seriennummern unkenntlich gemacht wurden.

Während er in einem Bundesgefängnis in Brooklyn auf seinen Prozess wartet, sieht sich Combs auch mindestens einem Dutzend Zivilklagen gegenüber, die im Zuge von Cassies explosiver Klage eingereicht wurden. In zwei dieser Klagen, die letztes Thanksgiving eingereicht wurden, als das New Yorker Adult Survivors Act auslaufen sollte, wird Combs vorgeworfen, bereits in den frühen 1990er Jahren Frauen sexuell missbraucht zu haben. Er und seine Anwälte haben die Zivilklagen als „erfunden“ und als „Geldmacherei“ bezeichnet.