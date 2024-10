Sean „Diddy” Combs: Ein Liebesring für einen Gefallenen

Es sieht nicht gut aus für Sean „Diddys“ Combs. Seit seiner Verhaftung und der Untersuchungshaft im berüchtigten Gefängnis „Metropolitan Detention Center“ in Brooklyn vergeht kaum ein Tag ohne neue Enthüllungen. Da mischen sich reißerische Party-Bilder mit weiteren substanziellen Anschuldigungen.

Letzten Freitag (27.09.) kam es zu einer weiteren Missbrauchs-Klage. Eine Frau aus Florida, die anonym bleiben will, beklagt langjährige sexuelle Nötigung durch Combs. Man habe ihr Drogen verabreicht, es kam zu Verletzungen.

„Es gab Pillen und anderes Zeug“

Dazu berichtet in einem Interview mit der US-Ausgabe der Boulevard-Zeitung „Sun“ die Sängerin God Fridae über eine „Freak Off“-Sexparty von Combs in einem Luxushotel in Toronto. Sie war damals 16. „Es gab Pillen und anderes Zeug, ich wusste, dass es dort Ecstasy und Schnee gab, schon aufbereitet in einer Ecke, nett in Portionen auf diesen Untersetzern“, sagte sie. „Die Leute bedienten sich einfach, sie boten mir verschiedene Dinge an. Doch ich habe nein gesagt!“

Laut ihren Angaben bekam sie dort eindeutige Sex-Angebote. Als sie sich entzog und schließlich gehen wollte, hielt sie ein Security-Mann auf. Combs folgte ihr bis zum Ausgang. „Diddy jagte mich den Flur hinunter.“

In einer kürzlich erschienenen Dokumentation der Promi-Plattform „TMZ“ mit dem Titel „The Downfall of Diddy: The Indictment» („Der Untergang von Diddy: Die Anklageschrift“) erklärte sein Anwalt Marc Agnifilo, dass Combs vor Gericht zu all diesen Vorwürfen persönlich Stellung nehmen werde. Er wolle „sehr gerne seine Geschichte erzählen“.

Die Geistesverfassung von Combs: bemerkenswert positiv

Die Sonderbeobachtung im Brooklyner Gefängnis für mental labile Häftlinge sei inzwischen abgezogen worden. Die Geistesverfassung von Combs sei bemerkenswert positiv, fügt der Anwalt hinzu. „Er hat sich damit abgefunden, dass er sich im Moment im Gefängnis befindet“. Angesichts der kommenden Gerichtsverhandlungen würde er sich komplett auf seine Verteidigung konzentrieren.

Da tut es sicherlich gut, wenn es in dieser aufgeheizten Stimmung noch jemand gibt, der zu ihm steht. US-Medien zeigen Fotos von Dana Tran, mit der Diddy eine Tochter hat. Sie trägt einen glitzernden „Love“-Ring am Finger, während sie mit dem kleinen Mädchen spielt.

Den zweijährigen Geburtstag der Tochter in ein paar Wochen wird Combs wohl verpassen; doch die subtile Botschaft mit dem Liebes-Ring lief über Social Media.

Überhaupt scheint seine Patchwork-Familie fest zu ihm zu stehen. Die Söhne waren bei der ersten Anhörung vor Gericht dabei. Unterstützung auch von den Töchtern für einen gefallenen Vater.