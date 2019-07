Seeed live: Zwei Zusatzshows für 2020 angekündigt

Nach ihrer Arena-Tour in diesem Jahr spielen Seeed 2020 bald auch wieder mehrere Open-Air-Konzerte. In ihrer Heimatstadt Berlin treten sie an fünf Abenden hintereinander in der Waldbühne und der Parkbühne Wuhlheide auf. Die Tickets für die Konzerte sind jedoch bereits vergriffen. Nun aber gute Nachrichten für alle Fans, die bisher leer ausgegangen sind:Heute (24. Juli 2019) kündigte die Band zwei weitere Shows an.

Am 12. August wird es in der Parkbühne Wuhlheide ein weiteres Seeed-Konzert geben. Am 19. September tritt die Band erneut in der Waldbühne auf. Tickets sind ab sofort erhältlich.

„Next!“ von Seeed jetzt auf Amazon bestellen

Ein neues Album soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen. Momentan arbeitet die Band noch an der Fertigstellung. Im April wurde bereits die erste Single „Ticket“ veröffentlicht. Diesen Freitag (26. Juli 2019) wird der zweite Track dieses Jahres, „Lass Sie Gehn“, Prämiere feiern.