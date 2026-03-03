Shakira bricht Besucherrekord am Zócalo in Mexiko-Stadt mit Gratis-Show für 400.000 Fans

Rekordverdächtige 400.000 Menschen kamen zum kostenlosen Concert, das Shakira am Zócalo in Mexiko-Stadt gab. Als letzter Stopp der „Las Mujeres Ya No Lloran“-Tour im Land gestaltete die Musikerin die Show wie eine Art Heimkehr. „Heute fühle ich eine Mischung aus Aufregung, Nostalgie und Dankbarkeit. Heute ist unser letzter Tag hier in Mexiko, meiner Heimat“, sagte Shakira dem Publikum. „Es gibt definitiv kein besseres Wiedersehen als das einer kleinen Wölfin mit ihrem mexikanischen Rudel hier heute am Zócalo. Für immer sind wir eins.“

Shakira plant die Wiederholung

Das Concert markierte die bisher größte Besucherversammlung am Zócalo, wie das Tourismussekretariat von Mexiko-Stadt mitteilte. „Ein neuer Besucherrekord umhüllt den Zócalo der Hauptstadt, die besonderste Bühne Mexiko-Stadts“, teilte die Behörde in den sozialen Medien mit. „Vierhunderttausend Herzen schlugen, bewegten sich und sangen beim großartigen Concert von Shakira im Historischen Zentrum der Hauptstadt wie aus einem Mund. Es lebe die Größe unserer Stadt und ihrer Bühnen, um verschiedene künstlerische Ausdrucksformen zu genießen!“

Shakira startete ihre Mexiko-Shows am 21. Februar in Tuxtla Gutiérrez. Danach folgte ein Auftritt in Mérida am 24. Februar sowie im GNP Seguros Stadium in Mexiko-Stadt am 27. Februar. Das Zócalo-Concert beendet diesen Abschnitt, bevor sie für den letzten Teil der Tour nach Asien aufbricht. „Das ist eine Liebes- und Freundschaftsgeschichte, die ich mit Mexiko habe und die sich mit nichts vergleichen lässt“, sagte Shakira auf der Bühne. „Danke für all die Begeisterung, all die Freude, die ihr mich spüren ließet.“

Shakira hatte zuletzt vor fast zwei Jahrzehnten am Zócalo gespielt. „¡México lindo! Erinnert ihr euch an 2007, als ich für euch am Zócalo gesungen habe? Heute möchte ich euch sagen, dass dieses Erlebnis wieder stattfinden wird“, schrieb Shakira in den sozialen Medien, als sie das kostenlose Concert ankündigte. „Ihr habt mir so, so viel gegeben, und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen von dieser Liebe zurückgeben, die ihr mir geschenkt habt.“