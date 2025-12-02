Shakira-Vinyl gewinnen: „Pies Descalzos“ und weitere Klassiker

Shakira findet „Barbie“ für ihre Söhne zu „entmannend“

Shakira ist seit gut 30 Jahren im Musikgeschäft tätig und hat in diesen drei Jahrzehnten als Sängerin und Songwriterin zwölf Studioalben unter verschiedenen Labels und in unterschiedlichen Sprachen herausgebracht – vorrangig Spanisch und Englisch. Dazu zählen auch die Werke „Pies Descalzos“, „Fijación Oral, Vol. 1“ und „Fijación Oral, Vol. 2“. Diese feiern 2025 ihr zwanzig- bzw. dreißigjähriges Jubiläum und werden zu diesem Anlass als limitierte Vinyl-Editionen wiederveröffentlicht. ROLLING STONE verlost drei Exemplare je eines der Alben.

„Pies Descalzos“ und der internationale Erfolg

Das dritte Studioalbum „Pies Descalzos“, das die Künstlerin 1995 veröffentlichte, verschaffte der Kolumbianerin internationalen Erfolg. Die Platte bietet eine Mischung aus Pop-Rock-Rhythmen und lateinamerikanischen Einflüssen. Zum 30-jährigen Jubiläum ist „Pies Descalzos“ als Reissue auf leuchtend gelbem Vinyl mit rotem Marmorwirbel erhältlich – ab dem 14. Dezember 2025.

„Fijación Oral, Vol. 1“ – erster Teil auf Spanisch

2005 erschien die sechste LP „Fijación Oral, Vol. 1“. Das Release gilt als Gegenstück der englischsprachigen LP mit dem Titel „Oral Fixation, Vol. 2“. Zum 20-jährigen Jubiläum gibt es „Fijación Oral, Vol. 1“ als limitierte Edition auf apfelrotem Vinyl.

„Oral Fixation, Vol. 2“ – zweiter Teil auf Englisch

Das Folge- und Schwesteralbum „Oral Fixation, Vol. 2“ markiert ihre zweite englischsprachige Veröffentlichung. Die Platte enthält den bisher erfolgreichsten Song der Künstlerin: „Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean)“. Weitere Tracks der Release sind „Don’t Bother“, „Illegal (feat. Carlos Santana)“ und eine alternative Version von „La Tortura (feat. Alejandro Sanz)“. Diese Jubiläumsausgabe wird durch drei Bonus-Remixe erweitert. Zum 20-jährigen Geburtstag ist die LP in einer Sonderedition auf beigem Vinyl wiederveröffentlicht.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil

ROLLING STONE verlost „Pies Descalzos“, „Fijación Oral, Vol. 1“ und „Fijación Oral, Vol. 2“ insgesamt dreimal auf Vinyl. Wer gewinnen will, schreibt einfach mit Name, Adresse und Telefonnummer eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de mit dem Betreff: „Shakira + Albumtitel“. Teilnahmeschluss ist Dienstag, 23. Dezember 2025.

Die 48-Jährige befindet sich derzeit auf Tour durch Lateinamerika und die USA. Sie bewirbt hre aktuelle Platte „Las mujeres ya no lloran“, in der sie unter anderem die Trennung von ihrem langjährigen Partner und spanischen Fußballspieler Gerard Piqué verarbeitet.