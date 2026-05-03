Shakiras bricht fast Lady Gagas Millionenrekord in Rio

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Shakira ist die neueste Künstlerin, die Millionen von Menschen an Brasiliens Copacabana Beach gelockt hat – mit einem kostenlosen Konzert voller Hits am Samstag.

Schätzungsweise 2 Millionen Menschen kamen zu der Show in Rio de Janeiro, bei der Shakira ein Set von knapp 30 Songs spielte und Gastauftritte von Anitta, Maria Bethânia und Caetano Veloso auf die Bühne brachte.

„Ich kam hierher, als ich 18 Jahre alt war, und träumte davon, für euch zu singen“, sagte die aus Kolumbien stammende Shakira kurz nach ihrem Auftritt zu der Menge. „Und jetzt schaut euch das an. Das Leben ist magisch.“

Hits und Überraschungsgäste

Shakiras Set enthielt Hits wie „Hips Don’t Lie“, „She Wolf“, „BZRP Music Sessions #53“, „La Tortura“, „Waka Waka“, „Whenever, Wherever“ und „Choka Choka“ mit Überraschungsgast Anitta:

Shakira ist die dritte Künstlerin in Folge, die eine kostenlose Show am Copacabana Beach gibt – nach Madonna 2024 und Lady Gaga 2025; Letztere zog mit 2,5 Millionen Menschen einen Rekord an den Strand von Rio de Janeiro.

Obwohl der Eintritt frei war, sollte Shakiras Konzert der Stadt laut Stadtregierung geschätzte 150 Millionen Dollar an Tourismuseinnahmen einbringen.

Beim Aufbau der Bühne für Shakiras bevorstehendes Konzert in Brasilien ist ein Crew-Mitglied nach einem Konstruktionsunfall ums Leben gekommen. Das bestätigten die Veranstalter der Live-Konzertreihe Todo Mundo no Rio. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 26. April, am Copacabana Beach, wo die Musikerin am kommenden Samstag, dem 2. Mai, auftreten soll.

In einer auf Portugiesisch veröffentlichten Erklärung in den sozialen Medien schrieben die Veranstalter: „Ein Unfall am Sonntagsnachmittag hat tragischerweise einem Facharbeiter das Leben gekostet, der an der Montage der Bühnenstruktur beteiligt war. Ersthelfer leisteten am Ort des Geschehens erste Hilfe, und die Feuerwehr wurde umgehend gerufen, um den Verletzten zu transportieren.“

Weiter hieß es in der Erklärung: „Leider verstarb der Facharbeiter im Krankenhaus. Wir sprechen in dieser schweren Stunde dem verantwortlichen Unternehmen, seinem Team und der Familie des Opfers unser vollstes Mitgefühl und unsere uneingeschränkte Unterstützung aus.“

Augenzeugen schildern den Unfall

Ein Augenzeugenbericht, der über „France24“ verbreitet wurde, schilderte die Lage zum Zeitpunkt des Unglücks. „Plötzlich sahen wir Menschen rennen, und als wir hinschauten, lag das Gerüst am Boden“, berichtete Antonio Marcos Ferreira dos Santos der französischen Nachrichtenagentur. „Die Leute sagten, ein Mann sei darunter eingeklemmt. Alle stürzten sich hin, um ihn herauszuziehen.“

Weitere Details, die über „Reuters“ bekannt wurden, besagen, dass die unteren Gliedmaßen des Arbeiters beim Einsturz zerquetscht wurden.

Shakiras Repräsentanten reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage von ROLLING STONE. Der kolumbianische Star war im Februar als Headliner für das diesjährige Todo-Mundo-no-Rio-Event angekündigt worden. Die kostenlose Konzertreihe, bei der in der Vergangenheit bereits Lady Gaga und Madonna aufgetreten sind, soll Millionen Menschen anziehen und gilt als eines der größten Highlights in Rio de Janeiro.

Shakiras Rekordkonzert in Mexiko

Erst Anfang des Jahres hatten rekordverdächtige 400.000 Menschen das kostenlose Konzert besucht, das Shakira auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt veranstaltete. Ihr bislang letztes Album, „Las Mujeres Ya No Lloran“, erschien 2024.