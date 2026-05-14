Shakira, Madonna und BTS headlinen die Halftime-Show des WM-Finales 2026

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Shakira, Madonna und BTS werden die allererste Halftime-Show beim Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 headlinen.

Chris Martin von Coldplay, der die diesjährigen Acts kuratiert hat, verkündete die Neuigkeit in einem Social-Media-Video – gemeinsam mit Elmo und dem Krümelmonster aus der „Sesamstraße“ sowie Kermit, Miss Piggy und weiteren Kultfiguren aus den Muppets. Das Event am 19. Juli steigt im MetLife Stadium in New Jersey und sammelt Gelder für den FIFA Global Citizen Education Fund, eine Initiative, die Kindern weltweit Zugang zu hochwertiger Bildung und Fußball ermöglichen soll.

Erst Anfang des Monats veröffentlichte Shakira „Dai Dai“, den offiziellen Song zur WM 2026 mit Burna Boy – ihr zweiter WM-Track nach „Waka Waka (This Time for Africa)“, mit dem sie 2010 bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft in Südafrika auftrat.

Madonnas neues Projekt

Madonna kehrt diesen Sommer mit einem neuen Filmprojekt zum Tribeca Festival zurück, das mit ihrem kommenden Studioalbum „Confessions II“ verknüpft ist – Erscheinungsdatum: 3. Juli. Die Leadsingle des Albums, „Bring Your Love“, debütierte der Popstar live beim Headliner-Auftritt von Sabrina Carpenter am zweiten Coachella-Wochenende.

BTS meldeten sich Anfang des Jahres mit ihrem sechsten Studioalbum „Arirang“ zurück, das im März erschien – ihr erstes Album seit fast vier Jahren, nachdem alle sieben Mitglieder ihren Militärdienst in Südkorea abgeleistet hatten. Im April brachten BTS ihre „Arirang“-Welttournee nach Nordamerika und eröffneten dort drei ausverkaufte Nächte im Raymond James Stadium in Tampa, Florida.

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Vergangene Woche gab die FIFA bekannt, dass Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema und Tyla die Eröffnungsfeier des ersten WM-Spiels in den USA am 12. Juni im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, bestreiten werden. Das Eröffnungsspiel bestreiten die USA gegen Paraguay.

Kanada und Mexiko feiern ebenfalls

In Kanada werden Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatei, Sanjoy, Vegedream und William Prince die Bühne betreten, um den Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina im BMO Field in Toronto zu feiern. Und die Eröffnungsfeier in Mexiko wartet mit J Balvin, Tyla, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Alejandro Fernández, Belinda und Danny Ocean auf – vor dem Turnierauftakt am 11. Juni zwischen Mexiko und Südafrika im Azteca Stadium in Mexiko-Stadt.