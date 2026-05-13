Bryan Cranston kündigt irren Madonna-Auftritt in „The Studio“ Staffel 2 an: „Ihr werdet es nicht glauben“

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Wer noch mehr Grund braucht, sich auf die zweite Staffel von „The Studio“ zu freuen: Bryan Cranston hat eine offenbar völlig durchgeknallte Szene angeteasert, die er mit Madonna für die HBO-Serie gedreht hat. Im Interview mit „Access Hollywood“ deutete Cranston an, die Szene sei so wild, dass die Zuschauer vor dem Fernseher schier erstarren würden.

„In der nächsten Staffel von ‚The Studio‘ tue ich etwas vor Madonna“, sagte Cranston. „Bei einem Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel – und es ist eine Pflicht. Ich tue etwas, das meinen Ruf entweder enorm aufwerten oder meine Karriere ruinieren wird. Eines von beidem. Aber ich garantiere euch, ihr werdet euch sagen: ‚Oh mein Gott!’“

Dann legte er die Hände ans Gesicht und mimte fassungsloses Entsetzen. „Ihr werdet so dasitzen“, sagte er. „Und ihr werdet es einfach nicht fassen können.“

Madonna in Venedig

Welche Rolle Madonna in der Serie spielt, ist bislang nicht bekannt. Cranstons Figur Griffin Mill, der exzentrische CEO der Continental Studios, wurde bereits in Staffel 1 eingeführt. Der Schauspieler schilderte, wie es war, mit Madonna in Italien zu drehen, und lobte ihre Arbeitseinstellung.

„Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch. Ich meine, sie ist Madonna“, sagte Cranston. „Eine der bekanntesten Personen auf der ganzen Welt. Wir haben in Venedig gedreht, zwei Episoden dort. Und manchmal musste ich mich regelrecht kneifen. Man denkt sich: ‚Schau, wo wir hier sind – mit Madonna!’“

Er fügte hinzu: „Sie arbeitet unglaublich hart. Ihre Disziplin ist beeindruckend. Und sie war lustig, hat sich eingebracht und war ein guter Sport. Manchmal waren wir bis drei, vier, fünf Uhr morgens am Set – und sie war die ganze Zeit dabei. Ich habe wirklich nur Gutes über sie zu sagen.“

Starbesetztes Ensemble

„The Studio“ zeigt Seth Rogen als Studio-Chef Matt Remick, an seiner Seite spielen Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders und Kathryn Hahn. Die erste Staffel bot eine beeindruckende Parade an Promi-Cameos, darunter Martin Scorsese, Olivia Wilde und Zoë Kravitz. Catherine O’Hara, die im Januar verstarb, war in Staffel 1 als Produzentin Patty Leigh zu sehen und gewann für die Rolle einen Emmy.

Im vergangenen Monat erklärten Rogen und Co-Creator Evan Goldberg gegenüber der „Times of London“, dass sie nach O’Haras Tod die gesamte kommende Staffel kurzfristig umschreiben mussten. „Es war eine unglaubliche Herausforderung“, sagte Goldberg. „Natürlich emotional, wegen des Verlustes – aber auch was die Serie selbst betrifft. Wir haben alles für sie geschrieben. Es war alles festgelegt, und die Schockwellen ziehen sich durch die gesamte neue Staffel. Es war schwer. Sie haben es besser formuliert als wir es könnten – sie war der Anker, und jetzt ist der Anker weg.“

Rogen ergänzte: „Wir erkennen gewissermaßen an, dass wir ein bisschen haltlos sind. Aber ehrlich gesagt gehört das zum Leben dazu, das kennen wir alle. Und auch wenn wir in dieser Serie nicht zu sehr in schwere Themen abtauchen wollen, werden sie in der zweiten Staffel präsent sein. Wir ignorieren das nicht.“

Starttermin noch offen

HBO hat noch keinen Starttermin für „The Studio“ Staffel 2 bekanntgegeben.