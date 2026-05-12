Madonna über „beschissene Nacht“ in „Confessions II“ – Premiere beim Tribeca Festival

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Pop-Ikone Madonna kehrt in diesem Sommer mit einem neuen Kinoprojekt zum Tribeca Festival zurück – verknüpft mit ihrem kommenden Studioalbum „Confessions II“.

Das Projekt wird als „cinematisches Erlebnis“ beschrieben, das auf den ersten sechs Tracks von „Confessions II“ basiert, darunter „I Feel So Free“ und „Bring Your Love“ mit Sabrina Carpenter. Madonna wird den Film am Freitag, dem 5. Juni, im Beacon Theatre in New York City erstmals zeigen.

Unter der Regie von David Toro und Solomon Chase läuft „Confessions II“ knapp über zehn Minuten und verbindet Musik, Mode, Nachtleben-Ästhetik und surreales visuelles Storytelling – ganz im typischen Madonna-Stil. Eine Pressemitteilung beschreibt den Film als „eine transzendente Reise, die den Zuschauer durch eine beschissene Nacht katapultiert, an die man sich nicht wegen dem erinnert, was passierte, sondern wegen dem, wie es sich anfühlte“.

Verfolgt, angebetet, gefeiert

Weiter werden Szenen beschrieben, in denen Madonna „von einer umherziehenden Truppe kamerabestückter Frauen aufgelauert, verfolgt und schließlich angebetet wird. Vom Schlafzimmer über die Club-Toilette, ins Auto, in die Arena und sogar hinaus in die Natur – sie durchstreifen all die Orte, an denen Musik aufblüht“.

Im Anschluss an die Premiere werden Madonna, Toro und Chase in einem exklusiven Gespräch mit Jimmy Fallon auf der Bühne stehen.

„Madonna hat jahrzehntelang bewiesen, dass Neuerfindung eine eigene Kunstform ist“, sagte Tribeca-Festival-Mitgründerin Jane Rosenthal in einem Statement. „‚Confessions II‘ wirkt immersiv, provokativ und absolut zeitgemäß – und beschwört zugleich jene Nachtleben-Mythologie herauf, die nur sie erschaffen kann. Wir freuen uns sehr, Madonna wieder beim Tribeca Festival begrüßen zu dürfen.“

Erster großer Tribeca-Auftritt seit 2008

Es ist Madonnas erster großer Auftritt beim Tribeca Festival seit 2008, als sie zur Weltpremiere der Dokumentation „I Am Because We Are“ erschien. Madonna schrieb, produzierte und sprach den Kommentar zu dem von Nathan Rissman gedrehten Film, der sich mit AIDS-Waisen in Malawi befasste.

„Confessions II“ erscheint am 3. Juli über Warner Records. Das Album ist eine Fortsetzung von Madonnas 2005er Werk „Confessions on a Dance Floor“ und zugleich ihr erstes LP seit „Madame X“ aus dem Jahr 2019.