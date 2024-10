Sharon Osbourne: Liam Payne wurde von der Musikindustrie „im Stich gelassen“

Zahlreiche Prominente haben sich in den sozialen Medien erschüttert zum Tod von Liam Payne geäußert. Jetzt hat auch Sharon Osbourne dem ehemaligen Sänger von One Direction ihren Tribut gezollt. Außerdem holte die Lebenspartnerin von Ozzy Osbourne zum Rundumschlag gegen die Musikbranche aus, in der ihrer Meinung nach keiner an Paynes Seite gestanden hätte.

Scharfe Kritik am Star-System

Auf Instagram veröffentlichte Osbourne folgenden Post: „Liam, mein Herz tut weh. Wir haben dich alle im Stich gelassen. Wo war diese Industrie, als du sie gebraucht hast? Du warst noch ein Kind, als du in eine der härtesten Branchen der Welt eingetreten bist. Wer war in deiner Ecke? Ruhe in Frieden, mein Freund.“

Hier seht ihr den Instagram-Post von Sharon Osbourne:

Die 72-Jährige bezieht sich damit auf die teilweise harten Arbeitsbedingungen, denen man als berühmte:r Musiker:in ausgesetzt ist. Vorgaben von Seiten der Plattenlabels aber auch Erwartungen der eigenen Fangemeinde können bei Stars zu einem krankhaften Leistungsdruck führen, den sie oft nicht oder nur mithilfe von Drogen oder Alkohol in den Griff kriegen.

Osbourne und Payne verbindet „X-Factor“

Payne erlangte mit One Direction 2010 internationalen Ruhm, nachdem die Boyband rund um ihn, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles und Zayn Malik bei „The X Factor“ auf dem dritten Platz landete. Osbourne selbst war als Jurorin von 2004 bis 2007 sowie 2013 und 2016 bis 2017 ein Teil der britischen Talentshow. Noch Anfang 2024 sprach sie mit dem „Independent“ über die Castingshow: „Es gibt nicht nur vielen Menschen neue Karrierechancen, sondern es kann auch vielen Menschen schaden. Du musst sehr, sehr vorsichtig sein. Du hast das Leben von Menschen in der Hand, du hast ihre Zukunft in deinen Händen und das ist nichts, worüber man lachen sollte.“

Paynes Freundin verließ ihn nur zwei Tage vor seinem Tod

Die mediale Aufmerksamkeit bezüglich Paynes tragischem Ableben geht nun auch auf seine Freundin Kate Cassidy über. So veröffentlichte die Influencerin nur wenige Tage vor dem Tod des Sängers ein TikTok-Video, in dem sie Buenos Aires, den Ort seines Todes, ohne ihn verlässt. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass sie nicht so lange am selben Ort bleiben könne.