Liam Payne: Das exklusive, verschollene ROLLING-STONE-Interview

Als ich ihn kennenlernte, war Liam Payne das One-Direection-Mitglied mit einem tragbaren PlayStation-Koffer-Setup, auf dem sie alle während langer Fahrten im Tourbus „FIFA“ und „Medal of Honor“ spielten. One Direction war eine neue Band und Liam Payne stand kurz vor seinem 19. Geburtstag.

Im Frühjahr 2012 verbrachte ich ein paar Tage mit der Gruppe, um eine potenzielle Rolling-Stone-Titelgeschichte zu schreiben, die nie zustande kam. Im Laufe der Jahre haben wir ein paar Interviews aus dieser Berichterstattung veröffentlicht.

Hier ist mein Einzelgespräch mit dem Sänger, der am Mittwoch im Alter von 31 Jahren verstarb, das ich ein paar Wochen nach unserem ersten Treffen am Telefon führte.

Was hast du vor, wenn du wieder zu Hause bist? Was hast du vor?

Ich fahre auf die Bahamas und dann … Wann wird das veröffentlicht?

Wahrscheinlich ziemlich schnell. In etwa drei Wochen.

Okay. Ich wollte nicht, dass du schreibst, wo ich sein werde.

Mach dir keine Sorgen, du wirst die Bahamas verlassen haben, bevor irgendjemand davon erfährt.

Oh, Gott sei Dank.

„Mein Hauptziel war es, Live-Auftritte zu bekommen“

Dein Vater ist ein wirklich netter Kerl. Ich habe mich ein wenig mit ihm unterhalten. Wie war es, mit ihm in New York abzuhängen?

Es war gut. Als ich mit 14 Jahren anfing, mich damit zu beschäftigen, fuhr mich mein Vater überall hin. Machte meine CDs. Er war sozusagen die treibende Kraft. Und wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich es in die Band geschafft habe. Weil er mir bei allem half, was ich tun wollte. Auch wenn es damals wie eine verrückte Idee aussah. Auch wenn es so weit weg schien, glaubte er immer an das, was ich tun wollte. Und es ist schön, endlich etwas vorweisen zu können, was wir in diesen zwei Jahren erreicht haben.

Also haben sie das wirklich in deiner Zukunft gesehen?

Ja. Na ja, nicht diesen Erfolg. Mein Hauptziel war es, Live-Auftritte zu bekommen. Aber ich war mir nicht sicher, was danach passieren würde. Ich ging auf ein Musik-College und studierte ein wenig Musik. Ich dachte, ich müsste erst einmal weggehen und ein wenig über Musik und ihre Funktionsweise lernen, anstatt einfach blind und ohne jegliche Vorkenntnisse dorthin zu gehen. Und das hat mir bei den Live-Auftritten sehr geholfen, als wir in die Endphase [von The X Factor] kamen.

„Ich wäre Feuerwehrmann geworden“

Wenn du die erste Runde von The X Factor nicht überstanden hättest, was dann?

Ich wollte Feuerwehrmann werden, also wäre ich wahrscheinlich in diese Richtung gegangen.

Feuerwehrmann werden? Das erfordert einiges an Mut.

Ja. Ich wollte schon immer Feuerwehrmann werden, seit ich ein kleines Kind war.

Das hier ist irgendwie ein einfacherer Job als das.

Ja. Der Grund, warum ich Feuerwehrmann werden wollte, war, dass ich eines Tages zur örtlichen Feuerwache ging und sie das Feuerwehrauto draußen geparkt hatten und dort, wo die Feuerwehrautos normalerweise stehen, Tennis spielten. Es sah nach Spaß aus, Menschen zu retten und dann zurückzukommen und Tennis zu spielen.

Warst Du als Kind glücklich?

Es war in Ordnung. Es war einfach normal. Wir fuhren jedes Jahr in den Urlaub nach Amerika und hatten eine gute Zeit. Es war schön, aufzuwachsen. Das einzige Problem war, dass wir nie etwas an unserem Haus gemacht haben, sodass wir immer in einem sehr kleinen Haus lebten und mein Zimmer so klein war. Das war das Einzige, was mir an meiner Kindheit nicht gefiel: mein Haus. Mein Zimmer war sehr klein und winzig.

„Ich bin viel zu gerne in einer Band, um jemals wieder alleine auf einer Bühne zu stehen“

Was war der erste große Kauf, den du mit deinem One Direction-Geld gemacht hast?

Wir alle haben als Erstes unsere Familien verwöhnt und so Zeug, also haben wir alle unseren Familien Autos gekauft. Ich habe meinem Vater ein schönes Auto gekauft. Weil er eins brauchte, und ich habe meiner Familie auch ein Haus gekauft.

Das ist schön. Ein größeres, denke ich.

Ja. Mein Vater hat mir viele Jahre lang geholfen, als ich das hier versucht habe, also versuche ich jetzt, etwas zurückzugeben.

Hast du schon mal darüber nachgedacht, irgendwann ein Soloalbum aufzunehmen?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin viel zu gerne in einer Band, um jemals wieder alleine auf einer Bühne zu stehen. Es ist eine ganz andere Stimmung mit deinen Bandkollegen und all dem Reisen und allem, was damit zusammenhängt. Man hat einfach viel mehr Spaß. Es macht viel mehr Spaß, als alleine auf der Straße festzusitzen.

Es ist verrückt, wie voll dein Terminkalender für das nächste Jahr ist. Wie ist es, zu wissen, dass dein Leben für ein Jahr oder länger durchgeplant ist?

Wir sagen immer, dass man früher, wenn man nicht in der Band war, nicht weiter als bis zum Wochenende geplant hat. Und jetzt hat man sein ganzes Leben für etwa zwei Jahre durchgeplant. Es ist seltsam, aber es ist gut zu wissen, dass man beschäftigt sein wird. Viele Leute sind nicht sehr beschäftigt und zum Glück für uns sind wir sehr beschäftigt. Wir können um die Welt touren und viele neue Orte sehen. Und beim nächsten Mal wird es viel mehr Freizeit für uns geben, sodass wir die Orte tatsächlich sehen können. Es ist so viel Promo-Arbeit involviert, dass wir irgendwie die ganze Zeit arbeiten.

Wenn ihr nächstes Jahr um diese Zeit doppelt so groß seid, könnt ihr euch vorstellen, wie das wäre?

Es ist so schwer vorstellbar, ganz zu schweigen davon, mehr Fans zu gewinnen. Es ist sehr schwierig, sich solche Dinge tatsächlich vorzustellen. Ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, wenn wir nach Hause kommen, denn wir hatten in Amerika viel Erfolg, sodass wir zu Hause viel mehr in den Medien waren. Ich frage mich also, ob uns mehr Menschen erkennen werden. Das ist ein ziemlich beängstigender Gedanke, aber ein schöner beängstigender Gedanke. Es ist eine schöne Situation, in der wir uns befinden, also wer weiß.

„Das wäre beängstigend“

In New York konntet ihr euch rausschleichen, wenn ihr nicht zusammen wart, oder?

Ja. Wenn man allein ist, kann man auf der Straße gehen, weil die Leute nicht wirklich …

Aber das könnte sich ändern und man könnte diese Freiheit verlieren.

Ja. Das wäre beängstigend. Es ist ziemlich schön, einfach die Straße entlanggehen und Milch oder was auch immer kaufen zu können. Ich möchte nicht, dass sich das zu sehr ändert, aber wir müssen einfach abwarten und sehen, was passiert.

Wenn ihr allein seid, sagt ihr dann manchmal: „Was zum Teufel passiert in unserem Leben? Das ist wirklich verrückt.“

Die ganze Zeit. Ich habe mich vor ein paar Wochen buchstäblich hingesetzt und wir haben alles durchgesprochen. Denn ich denke, es ist wichtig, über diese Art von Dingen zu sprechen, sie zu verstehen und zu begreifen, was sie für die eigene Arbeit bedeuten. Denn jetzt, wo wir in Amerika die Rekorde gebrochen haben, ist das eine so große Sache.

Es ist möglich, dass es erst in etwa drei Jahren wirklich in uns einsickern wird.

Ja. Absolut. Ich glaube tatsächlich, dass wir es nicht wirklich verstehen und dass unsere Eltern nicht wirklich wissen, was vor sich geht.