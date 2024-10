Liam Payne: Seine Freundin verließ ihn nur zwei Tage vor seinem Tod

Die Nachricht von Liam Paynes Tod erschüttert die ganze Welt. Jetzt fällt die mediale Aufmerksamkeit auch auf seine Freundin. So veröffentlichte Kate Cassidy nur wenige Tage vor dem Tod des Sängers ein Video, in dem sie Argentinien ohne den Sänger verlässt. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass sie nicht so lange am selben Ort bleiben könne.

Die triviale Heimreise von Kate Cassidy

Die Social-Media-Influencerin aus Miami postete am Montag ein TikTok-Video, das ihre Rückreise von Buenos Aires zurück in die USA zeigt – nur zwei Tage bevor Payne im CasaSur Palermo Hotel von seinem Balkon zu Tode stürzte. Anfang Oktober waren sie und der ehemalige One-Direction-Star gemeinsam nach Argentinien gereist, um sich einen Auftritt seines ehemaligen Boyband-Kollegen Niall Horan am 2. Oktober in der Movistar Arena anzuschauen.

Im von „TMZ“ geteilten Clip erzählt Cassidy, dass sie das Land verlässt, weil sie es nicht leiden könne, zu lange an einem Ort zu bleiben. Ursprünglich hätte sie nur fünf Tage dort verbringen wollen, aber daraus seien etwa 2 Wochen geworden. Jetzt müsse sie einfach wieder nach Hause. Bei einer Dauer von einer Minute und 20 Sekunden gibt sie den Fans einen Einblick in das Flugzeugessen und den Film, den sich an Bord anschaut („Challengers“ (2024) von Luca Guadagnino). Sie erwähnt außerdem, wie sie sich ein Nackenkissen kaufen musste, weil sie ihr „Squishmallow“ – ein weiches Kuscheltier, das sie normalerweise zum Schlafen verwendet – Liam gegeben hat.

Hier seht ihr den Travel-Clip von Kate Cassidy.

Bisher hat sich Cassidy noch nicht zum Dahinscheiden ihres Partners geäußert. Unter ihrem letzten Bild auf Instagram entbrennt eine Diskussion unter zahlreichen Follower:innen, was die 25-Jährige vom noch nicht gänzlich aufgeklärten Unglück, bei dem Payne unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben soll, wissen könnte.

Exklusiv-Interview mit Liam Payne vom ROLLING STONE

Im Frühjahr 2012 verbrachte ein Brian Hiatt vom amerikanischen ROLLING STONE ein paar Tage mit One Direction, um eine potenzielle Titelgeschichte zu schreiben, die allerdings nie zustande kam. Jetzt folgte die Veröffentlichung eines Einzelgesprächs mit Liam Payne, der damals gerade einmal 18 Jahre alt war.