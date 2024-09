Shifty Shellshock: Todesursache des Crazy-Town-Sängers offiziell bestätigt

Shifty Shellshock verstarb am 24. Juni 2024. Medienberichten zufolge wurde der 49-jährige Seth Binzer, wie der Crazy-Town-Sänger mit bürgerlichen Namen hieß, leblos in seinem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Zu dem Zeitpunkt wurden noch keine offiziellen Angaben zur Ursache des Ablebens gemacht – dies hat sich nun geändert.

Die Gerichtsmedizin hat die Ursachenforschung beendet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Künstler an einer Überdosis von Fentanyl, Kokain und Methamphetamin gestorben ist. Wie es zu dieser Mischung gekommen ist, bleibt aber weiterhin unklar.

Scheiterten seine Suchtbekämpfungsmethoden wirklich?

Über den US-Musiker war bekannt, dass er mit Alkohol- und Drogenproblemen zu tun hatte – spätestens nachdem er bei den TV-Shows „Celebrity Rehab“ und „Sober House“ vor der Kamera zu sehen war. Doch auch die Meldung des Crazy-Town-Managers, Howie Hubberman, nach Binzers Tod, schlägt in diese Kerbe. Gegenüber „People“ formulierte er aus: „Nachdem Seth Binzer mit seiner Sucht zu kämpfen hatte und Crazy Town mit ‚Butterfly‘ rasant erfolgreich wurde, gelang es ihm nie, auf einer erfolgreicheren Ebene mit seiner Sucht umzugehen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1999 wurde seine Band mit dem Song „Butterfly“ weltweit berühmt – diese steile Karriere schien laut Manager zu viel für ihn zu sein. Und auch als ihn Personen aus seinem engeren Umfeld supporten wollten, half das nicht, denn „letztlich sind wir alle gescheitert, sonst wäre Shifty noch hier“, so Hubberman. Der Crazy-Town-Manager war es auch, der damals zu Details zum Tod zumindest vermeldete, dass hier „eine Kombination aus verschreibungspflichtigen und auf der Straße gekauften Medikamenten“ als Ursache zu nennen seien.

Binzer soll rückfällig geworden sein, obwohl „er sich unbedingt reparieren lassen wollte – leider hatte niemand die genauen Werkzeuge dafür, mich selbst eingeschlossen.“ Er hinterlässt drei Söhne.

Was bei Crazy Town geschah

2013 erstellten Crazy Town X- und Facebook-Accounts und begannen neue Musik anzuteasern und tatsächlich kam es zu einem dritten Album namens „The Brimstone Sluggers“, das 2015 erschien. Darauf waren unter anderem Stücke wie „Born To Raise Hell“ zu hören. Aber auch mit der dieser Platte konnten Crazy Town keine Erfolge wie Ende der 90er verzeichnen, was schließlich dazu führte, dass Mitglied Epic Mazur Anfang 2017 die Band verließ. Ihm folgten auch alle anderen Mitglieder und Shifty Shellshock stand alleine da. Der hielt bis zuletzt an seiner Band fest, die dann mal Crazy Town X genannt wurde und aus ihm und vier weiteren Musikern bestand.