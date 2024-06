Crazy Town machten sich 1999 mit den Song „Butterfly“ weltweit einen Namen. Allen voran in dem Song sowie auch im Musikvideo im Fokus: Sänger Shifty Shellshock. Der Musiker ist nun im Alter von 49 Jahren verstorben.

Todesumstände unklar

Wie „Kerrang!“ und auch „NewsWeek“ berichten, ist der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Seth Binzer hieß, Anfang der Woche leblos in seinem Zuhause in Los Angeles aufgefunden worden. Die Todesursache ist jedoch derzeit nicht bekannt.

Das Crazy-Town-Mitglied hinterlässt drei Söhne. Binzers Band hat sich bisher nicht zu dem Tod des Frontmanns geäußert.

Was zuletzt bei Crazy Town geschah

2013 erstellten Crazy Town X- und Facebook-Accounts und begannen neue Musik anzuteasern und tatsächlich kam es zu einem dritten Album namens THE BRIMSTONE SLUGGERS, das 2015 erschien. Darauf waren unter anderem Stücke wie „Born To Raise Hell“ zu hören. Aber auch mit der dieser Platte konnten Crazy Town keine Erfolge wie Ende der 90er verzeichnen, was schließlich dazu führte, dass Mitglied Epic Mazur Anfang 2017 die Band verließ. Ihm folgten auch alle anderen Mitglieder und Shifty Shellshock stand alleine da. Der hielt bis zuletzt an seiner Band fest, die dann mal Crazy Town X genannt wurde und aus ihm und vier weiteren Musikern bestand.