Der Manager von Crazy Town hat die Todesursache von Frontmann Shifty Shellshock beschrieben. Der Sänger ist diese Woche im Alter von 49 Jahren zu Hause gestorben – jetzt hat sein Manager ein Statement abgegeben, in dem er die Gründe für sein Ableben erklärt.

„Nachdem Seth Binzer mit seiner Sucht zu kämpfen hatte und Crazy Town mit ‚Butterfly‘ einen rasanten Erfolg feierte, war er nie in der Lage, sich auf einer erfolgreicheren Ebene mit seinen Süchten auseinanderzusetzen“, erklärte der Manager der Band, Howie Hubberman, gegenüber „People“. „Wir haben es alle versucht, aber letztendlich sind wir alle gescheitert, sonst wäre Shifty noch hier.“

„Die Todesursache war eine Kombination aus verschreibungspflichtigen Medikamenten und auf der Straße gekauften Drogen. Shifty war ein Freund und wollte sich wirklich in Ordnung bringen – leider hatte niemand die genauen Mittel, um das zu tun, mich eingeschlossen.“

Der Los Angeles County Medical Examiner wartet noch auf die Rücksendung der toxikologischen Berichte, um die offizielle Todesursache zu ermitteln.

Crazy Town machten sich 1999 mit den Song „Butterfly“ weltweit einen Namen

Shifty, der mit bürgerlichem Namen Seth Binzer hieß, sprach offen über seinen Kampf mit der Sucht und trat in der Reality-TV-Serie „Celebrity Rehab“ und deren Ableger „Sober House“ auf.

Im Jahr 2012 wurde der Sänger und Rapper wegen Körperverletzung und Drogenbesitzes verhaftet, nachdem ein Angestellter eines Bekleidungsgeschäfts gesehen hatte, wie er seine Ex-Freundin während eines Streits grob am Arm packte. Ein Jahrzehnt später wurde er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet.

Das Crazy-Town-Mitglied hinterlässt drei Söhne. Binzers Band hat sich bisher nicht zu dem Tod des Frontmanns geäußert.

Was zuletzt bei Crazy Town geschah

2013 erstellten Crazy Town X- und Facebook-Accounts und begannen neue Musik anzuteasern und tatsächlich kam es zu einem dritten Album namens THE BRIMSTONE SLUGGERS, das 2015 erschien. Darauf waren unter anderem Stücke wie „Born To Raise Hell“ zu hören. Aber auch mit der dieser Platte konnten Crazy Town keine Erfolge wie Ende der 90er verzeichnen, was schließlich dazu führte, dass Mitglied Epic Mazur Anfang 2017 die Band verließ. Ihm folgten auch alle anderen Mitglieder und Shifty Shellshock stand alleine da. Der hielt bis zuletzt an seiner Band fest, die dann mal Crazy Town X genannt wurde und aus ihm und vier weiteren Musikern bestand.