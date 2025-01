Shirin David und Ski Aggu veröffentlichen „Atzen & Barbies“

Shirin David bleibt eine der erfolgreichsten und polarisierendsten Figuren im deutschen Rap. Kurz vor dem Release ihres dritten Studioalbums „Schlau aber blond“ am 31. Januar präsentiert die Künstlerin ihre neueste Single „Atzen & Barbies“. Gemeinsam mit Ski Aggu setzt sie dabei auf eine Mischung aus Gegensätzen und tanzbaren Beats.

Live-Premiere von Shirin David und Ski Aggu an Silvester

Bei ihrer Silvester-Performance am Brandenburger Tor stellten Shirin David und Ski Aggu den Track erstmals vor. Die Reaktionen aus beiden Fanlagern fielen weitestgehend positiv aus. „Atzen & Barbies“ thematisiert die Verbindung von vermeintlich unvereinbaren Welten – ein Konzept, das sich schon öfter in Davids bisherigen Texten widergespiegelt hat. Musikalisch bleibt der Song im Fahrwasser ihrer bisherigen Produktionen: markante Wortspiele treffen auf poppige, clubtaugliche Beats, arrangiert von ihrem langjährigen Produzententeam um LAAS und The Cratez.

Shirin David: Das neue Album schürt Erwartungen

Die Single reiht sich nahtlos in die Veröffentlichungen ein, die David im Vorfeld ihres neuen Albums präsentiert hat. Nach „Bauch Beine Po“ und „Küss mich doch“ zeichnet sich bereits ab, dass „Schlau aber blond“ stärker in Richtung Pop tendiert als ihre vorherigen Alben „Supersize“ und „Bitches brauchen Rap“. Mit einer treuen Fangemeinde im Rücken könnte das Album ein weiterer kommerzieller Erfolg werden.

Das sind die Lyrics von „Atzen & Barbies“:

Ich frag‘ mich, ob du nach Vanille schmeckst, das find‘ ich toll

Mein schwuler bester Freund sagt auch, du bist ein hotter Boy

Legst du deine Maske ab und zeigst mir dein Gesicht? (Uh, nice)

Deine Augen sind genauso schön wie ich (Ich, ich)

Uff, ja, sie ist ein Brett, Mann, ich schwöre, ah

Oh mein Gott, er ist blond, doch ich würde

Ey, wir lassen uns gutgeh’n, was wir machen, ist böse

Ich mag Atzen mit Klasse, ich liebe Barbies, die pöbeln

Atzen, Barbies

Fußball und Pilates

Chanel, Ed Hardy

Viele, viele bunte Smarties

Atzen, Barbies

Alle machen Party

Viel Geld, paar Asis

Baby, fass mich an, ich mag dich (Yeah)

Sie ist die Heißeste im Raum, ich bin der Highste (Yeah)

Heute Abend Playboy, morgen eine Leiche (Yeah)

Leute aus Szene, den’n ich begegne

Sind so wie Barbie, weil sie woll’n ein’n kenn’n

Falls du mich fragst, was ich nächstes Jahr vorhab‘

Das ist wie beim Nachdenken, ich mach‘ paar Ms (M-M-M)

Uff, ja, sie ist ein Brett, Mann, ich schwöre, ah

Oh mein Gott, er ist blond, doch ich würde

Ey, wir lassen uns gutgehen, was wir machen ist böse

Ich mag Atzen mit Klasse, ich liebe Barbies, die pöbeln

Atzen, Barbies

Fußball und Pilates

Chanel, Ed Hardy

Viele, viele bunte Smarties

Atzen, Barbies

Alle machen Party

Viel Geld, paar Asis

Baby, fass mich an, ich mag dich

Ich bin ’ne hotte Barbie

Mit einem hotten Body

Zeig‘ dir ein’n echten Atzen

Ski Aggu ist jetzt erwachsen

Ich will dich, du willst mich

Kenn’nlernphase wird geskippt

Du bist mein Lieblingsasi

Du bist ’ne Sexy Bitch

Atzen, Barbies

Fußball und Pilates

Chanel, Ed Hardy

Viele, viele bunte Smarties

Atzen, Barbies

Alle machen Party

Viel Geld, paar Asis

Baby, fass mich an, ich mag dich

A-A-A-A-Atzen, Barbies (Yeah)

Chanel

Viel Geld, paar Asis (Yeah)

Baby, fass mich an, ich mag dich