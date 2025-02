Sie sang „Killing Me Softly“: R&B-Legende Roberta Flack ist tot

Roberta Flack, bekannt für Hits wie „The First Time I Ever Saw Your Face“, „Killing Me Softly With His Song“ und „Feel Like Makin‘ Love“, ist am Montag (24. Februar) im Alter von 88 Jahren verstorben. „Wir sind untröstlich darüber, dass die glorreiche Roberta Flack heute Morgen friedlich im Kreise ihrer Familie verstorben ist“, erklärte ihr Sprecher in einer offiziellen Stellungnahme. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, jedoch kämpfte Flack seit 2022 mit der Nervenkrankheit ALS.

Roberta Flack: Zum Leben und ihrer Karriere

Roberta Cleopatra Flack wurde am 10. Februar 1937 in Black Mountain im US-Bundesstaat North Carolina geboren. Ihre musikalische Reise begann bereits früh: Ihre Mutter war Kirchenorganistin, und die junge Roberta sang in verschiedenen Kirchengemeinden, um dort Musik hautnah mitzuerleben. Mit neun Jahren begann sie Klavier zu spielen – ihr Talent war so außergewöhnlich, dass sie ein Vollstipendium für Musik an der Howard University erhielt. Dort machte sie mit gerade einmal 19 Jahren ihren Abschluss.

Nach dem Studium unterrichtete Flack Musik in Washington, D.C., und begann parallel in Clubs aufzutreten. Ihr Durchbruch kam 1968, als sie regelmäßig in Mr. Henry’s Restaurant auf Capitol Hill sang. Dort wurde sie von Jazzpianist Les McCann entdeckt, der ihr ein Vorsingen bei Atlantic Records ermöglichte. Ihr Debütalbum „First Take“ erschien 1969 und etablierte sie als außergewöhnliche Künstlerin mit klassischer Prägung und einem einzigartigen, minimalistischen Stil.

Ein Meilenstein ihrer Karriere war die Zusammenarbeit mit Clint Eastwood: Ihr Song „The First Time I Ever Saw Your Face“ wurde für seinen Film „Play Misty for Me“ ausgewählt und brachte ihr 1973 ihren ersten Nummer-1-Hit sowie den Grammy für die „Aufnahme des Jahres“ ein. Ihr Song „Killing Me Softly“ aus dem Jahr 1973 war ein weiterer Meilenstein, der auch von den Fugees ein weiteres Mal zum Hit wurde.

2012 veröffentlichte sie ein Album mit Beatles-Covern („Let It Be Roberta“), 2018 folgte ihr letztes Studioalbum „Running“. Im selben Jahr erlitt sie während eines Auftritts im Apollo Theater einen Schwächeanfall, der auf einen früheren Schlaganfall zurückgeführt wurde.

2020 wurde Flack mit dem Grammy Lifetime Achievement Award für ihr Lebenswerk geehrt. Zwei Jahre später gab sie bekannt, an ALS zu leiden, wodurch sie nicht mehr in der Lage war zu singen. Trotzdem arbeitete sie weiter an Projekten, dazu gehörte auch ein Kinderbuch („The Green Piano: How Little Me Found Music“).